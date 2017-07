Para Taiana, los dichos de Durán Barba son una "profundización de la grieta"

Luego de que Jaime Durán Barba -asesor en comunicación del presidente Mauricio Macri- descalificara a los votantes del kirchnerismo (dijo que el electorado ´duro´´ de la expresidenta "es parte del millón de personas vinculadas al narcomenudeo en la Ciudad y en la Provincia"), el precandidato a senador nacional por Unidad Ciudadana, Jorge Taiana, consideró que los dichos del ecuatoriano "profundizan la grieta".

"Están asustados por el poder transformador del voto, por eso intentan descalificarlo", aseguró el excanciller, en declaraciones al programa "El Destape", que se emite por Radio 10. Y agregó: "Estos son los que creen que el voto debe ser calificado".

Para Taiana, los dichos del asesor estrella de Macri son "una falta de respeto al pueblo" y en ese sentido, dijo que ese pensamiento "es viejo y desprecia a la democracia".

"Exigimos a Macri que pida disculpas y desautorice a Durán Barba por despreciar a todos los electores y a todos los argentinos y argentinas en sus dichos", escribió el precandidato a senador en su cuenta de Twitter, al cuestionar las declaraciones del asesor presidencial, quien aseguró que los votantes de Cristina de Kirchner "producen o venden mercaderías con marcas falsificadas, viven de subsidios, o son parte del millón de personas vinculadas al narcomenudeo".

Asimismo, Taiana sostuvo que de no haber una desautorización pública a Durán Barba "quedará claro que los insultos a los millones de votantes son avalados, indicados o consentidos por Macri". "Vimos que el gobierno de Macri desorganizó la vida de los ciudadanos. También vemos que los insulta con dichos que repugnan a la democracia", concluyó.

El asesor estrella de Mauricio Macri en temas electorales, Jaime Durán Barba, volvió a hacer de las suyas y encendió nuevamente la polémica con una frase contra los votantes del kirchnerismo. "Si alguien vota por Cristina y está vinculado a la economía informal, produce o vende mercaderías con marcas falsificadas, vive de subsidios, o es parte del millón de personas vinculadas al narcomenudeo en la Ciudad y en la Provincia, es probablemente un votante duro", disparó el publicista ecuatoriano este domingo en una columna publicada en el diario Perfil.

Y continuó: "No decimos que todos los partidarios de Cristina vivan en esas circunstancias, sino que quienes las viven pueden respaldarla con más firmeza. Desde otro punto de vista, si el encuestado tiene poca información de lo que ocurre en el mundo, cree que sería mejor que todas las empresas fueran estatales para que subsidiaran sus productos, cree en líderes mesiánicos, votará fácilmente por el populismo".





VOTANTE DURO

Durán Barba consideró que "los votantes no toman sus decisiones en un mundo pasteurizado" y dijo que "tampoco lo hacen manipulados por el 'marketing político'", lo cual calificó como "sólo un fraude inocente".

El publicista advierte que "cuando los encuestados votan por un candidato y responden de manera coherente con esa posición a las preguntas que conforman el modelo, podemos hipotetizar que son votantes duros, no cambiarán de preferencia. Sus actitudes generalmente son anteriores a las elecciones". Y añade: "Quienes dicen que Mauricio promovió a Cristina porque le servía para derrotarla, no se acuerdan de que hace menos de dos años ganó la presidencia por un margen muy estrecho frente a Daniel Scioli, que representaba a un porcentaje importante de argentinos que comparten creencias y visiones del mundo que no se evaporaron por arte de magia".

Al analizar el "voto duro de Cambiemos", para Durán Barba hay como factor común "la esperanza". "Sientan o no que las cosas están mejor que hace un año, están convencidos de que es indispensable cambiar las cosas. Suponen que volver al peronismo en cualquiera de sus variantes es volver al pasado", señala.