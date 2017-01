Para Tinelli, en las condiciones actuales "el fútbol no puede comenzar en febrero"

El vicepresidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, cree que en las condiciones actuales "el fútbol no puede comenzar en febrero", porque "el Gobierno tiene una deuda con los clubes", según afirmó tras una extensa reunión que mantuvo ayer con distintos dirigentes de los equipos de Primera División.

"El Gobierno tiene una deuda con los clubes (350 millones de pesos). Es más, hay 12 equipos de Primera que tienen graves problemas económicos porque contaban con ese dinero que nunca les ingresó. De esta manera, no puede comenzar el fútbol en febrero", sostuvo Tinelli en diálogo con la prensa.

El cónclave dirigencial se llevó a cabo durante dos horas y media en un emblemático restaurante de la costanera norte, donde los presentes expusieron acerca del futuro del fútbol argentino.

"Fue muy importante la reunión porque muestra la unión que existe entre todos los dirigentes de Primera división. Ahora tenemos que buscar la forma de consensuar con el resto de los dirigentes de las otras categorías, ya que es un problema que nos incluye a todos", agregó.

Los principales dirigentes que estuvieron presentes ayer fueron los presidentes Rodolfo D'Onofrio (River Plate), Raúl Gámez (Vélez Sarsfield) y Nicolás Russo (Lanús); el vicepresidente Miguel Jiménez (Racing Club); el secretario general Héctor Maldonado (Independiente) y un hombre cercano a Daniel Angelici, César Martucci (Boca Juniors).

Tinelli además adelantó que pedirán para la semana próxima una reunión con el Gobierno nacional, porque "la que se hizo para la rescisión del contrato de Fútbol para Todos fue con la Comisión Normalizadora. Para la que viene queremos ir nosotros", puntualizó el vicepresidente de San Lorenzo de Almagro.

"No sé por qué no nos dieron el dinero que nos corresponde. Primero dijeron que querían modificar el estatuto y ahora hablan de las deudas de los clubes con la AFA", señaló.

"No creo que la ausencia de Armando Pérez (el presidente del Comité de Regularización de la AFA) haya incidido en esto. De hecho, con Javier Medín (vice) hablo día por medio. Hay buena relación con todos", aclaró.

Tinelli profundizó un poco más en el tema: "sé que hay una intención de que si los clubes no pagan el 25 por ciento de la deuda que tienen con la AFA no podrían incorporar jugadores. Ahora, ¿cómo se van a poder pagar ambas cosas si el dinero de la TV no nos lo dieron", se preguntó.

"También dicen que la AFA bajaría del 15 al 10 por ciento la comisión por la venta de los jugadores. Eso nos conviene a los clubes, pero acá hay que pensar primero en que nos den la plata que nos deben", enfatizó.

Por último Tinelli reiteró "su intención de ser el próximo presidente de la AFA", pero aclaró que para eso "debe haber un consenso general", finalizó.

El Comité de Regularización de la AFA sacó el lunes pasado un comunicado, con la aprobación de la FIFA y la Conmebol, en el que fijaba las próximas elecciones para el viernes 28 de abril.