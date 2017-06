Para Urtubey, "Cristina ya no forma parte del peronismo"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, sostuvo ayer que Cristina Kirchner "ya no forma parte del peronismo" a partir de la conformación del frente Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, razón por lo cual consideró que la ex presidenta "no puede conducir algo a lo que no pertenece".

"La ex Presidenta viene planteando hace mucho tiempo que a ella el PJ no la representa. Así que enhorabuena, está siendo coherente con lo que dice", señaló el dirigente salteño respecto de la estrategia electoral de Crsitina Kirchner.

"No puede conducir algo a lo que no pertenece, es técnicamente imposible. Y Cristina ya no forma parte del peronismo. Ella tomó la decisión de correrse del espacio definitivamente", concluyó.

En una entrevista concedida al diario Clarín, Urtubey evaluó como "buenísimo para que la sociedad pueda claramente diferenciar las distintas posiciones políticas" al surgimiento del frente electoral kirchnerista por fuera del Partido Justicialista en territorio bonaerense.

Para el gobernador, el resultado de la disputa electoral en Buenos Aires no afectará al peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 2019 porque la provincia es "importantísima, pero está demostrado que muy difícilmente de ahí surjan liderazgos para la Argentina".

"Todos los personalismos corren la suerte del líder; el kirchnerismo llevó 12 años de gobierno y ya está, la sociedad argentina fue para otro lado", opinó Urtubey, quien a futuro dijo aspirar a "ser parte de un peronismo que dentro de dos años diga que ayudó a que al gobierno le vaya bien, pero que nosotros vamos a ser mejores".

Respecto de un posible acercamiento a Sergio Massa en 2019, el gobernador salteño rescató que mantiene una "buena relación personal" con el tigrense, pero admitió que "políticamente no es fácil".

"Nos cuesta encontrar una línea respecto de distintas posiciones, pero lo que venga habrá que hablarlo entre todos", finalizó

Por otro lado, el duhaldismo presentó la lista Justicia y Dignidad Peronista para competir en las PASO del justicialismo bonaerense donde también se espera que se anoten Florencio Randazzo, Guillermo Moreno y el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, que ayer lanzó su precandidatura.

El duhaldismo había anunciado su apoyo a Randazzo y existía la posibilidad de que la esposa de Duhalde, Hilda "Chiche" de Duhalde se postulara a concejal, aunque la fuente duhaldista no adelantó nombres de eventuales precandidatos por la lista que hoy se inscribió.

En este sentido, Gadea señaló que la aspiración era que "Chiche" Duhalde fuera precandidata a senadora, aunque ella mantiene que prefiere buscar ser concejal de Lomas de Zamora, "y tiene razón, porque ella ya puso el cuerpo en 2005, cuando enfrentó a Cristina (Fernández de Kirchner) y ahora es momento de que otro se encargue de eso".

Chiche Duhalde había señalado en los últimos días que su precandidatura a concejal sería para respaldar a Randazzo, candidato de Cumplir, pero Gadea aseguró que "de acá al 24 de junio falta mucho, estamos hablando con todos. De hecho, yo estoy yendo en estos momentos al acto de lanzamiento de Mario Ishii, en representación de Eduardo Duhalde".