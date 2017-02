El Patagónico | País/Mundo - 07 febrero 2017 Paritaria docente en Buenos Aires: Vidal ofreció 18% en cuatro cuotas y los gremios rechazaron La propuesta de la Provincia de Buenos Aires es un aumento piso del 18%, en cuatro cuotas de 4,5% cada una, atadas al índice de inflación del INDEC. Si la inflación es mayor al 18% se ajusta automáticamente a la alza, y si es menor, igual se paga 18%.

Con un clima previo que preanuncia el desencuentro, el gobierno de María Eugenia Vidal y los representantes gremiales de docentes bonaerenses llevan adelante la primera reunión de la Comisión Técnica Salarial.

Las posturas previas a la reunión que se llevó adelante en el Ministerio de Economía, con la participación de funcionarios de esa dependencia, del Ministerio de Trabajo y la Dirección de Educación, adelantaron el desencuentro entre el sector y el Gobierno.

Los representantes del Frente Gremial Docente y demás gremios con representación se encontraron con Damián Bonari, subsecretario de Coordinación Económica del Ministerio de Economía; Manuel Vidal, subsecretario de Políticas Docentes y Gestión Territorial, de la Dirección General de Cultura y Educación y como Mariano Muñoz, subsecretario de trabajo, del Ministerio de Trabajo.

Sergio Romero, secretario general de UDA, indicó que la propuesta oficial no sería aceptada. "Es rechazada por todas las organizaciones", detalló y acusó al gobierno de "no tener buena fe en las negociaciones". Recordó que el acuerdo con los docentes en 2016 tenía una cláusula de apertura por inflación (al igual que el presente) pero "nunca se abrió". Además reiteró que al no llamar a la paritaria nacional "están desoyendo a la ley". "No asiste todo el derecho de dudar de ellos", lanzó.

Más temprano, los gremialistas Roberto Baradel, titular de SUTEBA y Jorge Adaro, secretario general de ADEMYS, advirtieron que "la oferta del 18% en cuotas" que realizaría el Ejecutivo no les permite recuperar la pérdida salarial de 2016, al tiempo que remarcaron que "corre riesgo" el inicio de clases previsto para el 6 de marzo.

"El Gobierno nos ofrece una mitad de lo que pedimos y eso significa una pérdida del poder adquisitivo. Nosotros nos manejamos con cifras oficiales, de hecho la mayoría de los economistas están más cerca de lo que planteamos nosotros", sostuvo Baradel en declaraciones a radio El Mundo.

"Si intentan imponer el 18 por ciento como única posibilidad no es una paritaria, es una imposición", sostuvo Baradel e indicó: "pasaríamos de un gobierno democrático a uno autoritario". El titular de Suteba, en diálogo con AM750, adelantó que convocarán a toda la comunidad educativa para "defender la educación pública" y recordó que en el Presupuesto 2017, la gobernadora María Eugenia Vidal redujo el presupuesto para Educación del 28 por ciento al 25 del total, lo que significó un recorte de 16.550 millones de peso

A su turno, Adaro subrayó: "Hay dos elementos que marca el Gobierno, por un lado busca poner un tope del 18% a la discusión paritaria y por otro lado busca anular la discusión a la paritaria nacional".

