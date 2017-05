El Patagónico | Regionales - 03 mayo 2017 Paritarias: el gobernador reafirmó que sólo se ofrecerá lo que puede pagarse

El gobernador Mario Das Neves informó ayer sobre los avances que se están registrando en las paritarias del Estado de Chubut con los gremios de trabajadores provinciales. "No hay que prometer una cosa y después no pagarla o arreglar cualquier cosa con la policía como se hizo años atrás, que querían tener tranquilas a las comisarías y entonces les pagaban a los jefes un sueldo exorbitante y el de abajo tenía un sueldo miserable", cuestionó.

"Ellos creían que con 27 jefes de comisarías podían manejar la seguridad de la provincia, y para nosotros un jefe o un cabo es lo mismo, es un servidor público y tenemos que tratar de hacer lo mejor posible", subrayó.

En ese sentido, Das Neves contrastó: "lo mismo pasa en el sector de salud, donde la doctora (Mónica) Eredia (ex ministra de Salud de Chubut en la gestión de Martín Buzzi) y después (José Manuel) Corchuelo Blasco, que es una vergüenza el compromiso que asumieron con el personal. Es reventar la caja por todos lados".

"Nosotros queremos ser serios y no queremos enojarnos con nadie, pero lo que aprobamos es lo que podemos pagar y hemos avanzando en algunos convenios y seguiremos avanzando", afirmó. Y en ese sentido, señaló: "Pablo Oca (ministro de Economía) está abocado a eso".





