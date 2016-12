Paro docente en Santa Cruz: "no vamos a repartir títulos porque sí", dijo Bullrich

El ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, se refirió a la difícil situación que atraviesa Santa Cruz en materia educativa a partir de las constantes medidas de fuerza de la Asociacion de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) durante este último año y que impidieron que los chicos cumplan con los 180 días de clases previstos en el calendario escolar.

"Vamos a tener que trabajar mucho con los padres y explicarles que, al final del día, el título lo tiene que validar el Ministerio de Educación de la Nación y no podemos validar algo así", porque "creemos que es mentirle a un estudiante diciéndole que sabe lo que no sabe, no es bueno. Esa cultura se terminó", afirmó.

Bullrich señaló - en diálogo con La Nación - que si hay chicos que no aprendieron lo que tenían que aprender, tienen que aprenderlo porque "el problema es que si le das el título secundario a quien tuvo 90 días de clase y va a la universidad no va a entender nada. Los profesores les dirán que estos temas los vieron en quinto año y ellos no los vieron porque tuvieron huelgas".

El funcionario de la cartera educativa reconoció que es un tema "delicado" y que se le ha planteado al ministro de educación de Santa Cruz, Roberto Borselli: "Le hemos marcado al ministro con mucha claridad que no vamos a repartir títulos porque sí. Les dijimos que tenían hasta fin de año para tomar la decisión de cómo resolverlo", dijo.

Finalmente, descartó modificar la Carta Magna para reducir la cantidad de huelgas, pero si valoró poder "sentarnos y escucharnos", porque "dialogar no es sentarse a escuchar lo que pienso o venir con posiciones prefijadas. Si me siento sabiendo que no me voy a mover ni un centímetro, perdí. El movimiento no es una derrota, pero aquí, en el país, cualquier concesión por pequeña que sea es considerada una derrota".