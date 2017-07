El Patagónico | Regionales - 13 julio 2017 "Pasaron 45 días sin respuesta"

Tras levantarse la sesión por parte de las autoridades de la Cámara alta, el senador Alfredo Luenzo sostuvo que" las sensaciones no son buenas, primero porque no logramos ratificar el rechazo al DNU que elimina los reembolsos por puertos patagónicos firmado por el presidente Mauricio Macri. Lamento esto porque el propio (Federico) Pinedo reconoce que se venía charlando con el Ejecutivo Nacional. Es decir tiene que ver con una falta de respuesta del Ejecutivo Nacional en función de la palabra empeñada por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con el gobernador Mario Das Neves", señaló.

El legislador mencionó la necesidad de encontrar un proyecto superador. "Se comprometió el Ejecutivo dar una respuesta en 15 días, pasaron 45 días y no hubo una sola respuesta. Sí hubo un leve avance en algunas charlas que hemos mantenido con funcionarios acerca de encontrar un proyecto superador".

"Los reembolsos a las industrias extractivas me parece que es un exceso, me parece que es un tema que había que corregir, tal vez transformarlo en un fondo de reconversión, pero ¿qué quiero decir con esto? Que estábamos charlando con el Ejecutivo de encontrar una salida a través de una Ley", definió.

Según reflexionó el legislador de Chubut Somos Todos, fue una instancia política y "era la primera vez que se iba a lograr poder ratificar en el recinto un DNU ya rechazado por parte de una Bicameral que en este caso fue el tema de los reembolsos".

"Era una señal política sin lugar a dudas, pero más allá de esta señal política que le decíamos al Ejecutivo es que en realidad había que gobernar a través de leyes aprobadas por el Congreso y no a través de decretos", concluyó.

