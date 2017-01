Pasaron seis días y no tiene novedades de sus sobrinas

Mariana Llancamil continúa sin tener conocimiento del paradero de sus sobrinas de uno y dos años. Denuncia que su hermano, Darío Llancamil, y su cuñada, Verónica Catanesi, se llevaron a las niñas el viernes sin su autorización, ya que ella posee la tenencia de las pequeñas. La División de Búsqueda de Personas y la Brigada de Investigaciones continúan trabajando sobre nuevas pistas.

Mariana Llancamil cuenta con la tenencia provisoria de sus sobrinas de uno y dos años, por una decisión de la Justicia tras diferentes hechos de violencia familiar entre los padres de las niñas, Darío Llancamil y Verónica Catanesi.

Mariana señaló que los abogados de ambas partes realizaron un acuerdo que establecía que los padres podían pasar un día de las fiestas junto a las pequeñas. En consecuencia, los padres pasaron a buscar a las niñas el viernes 30, a las 10, para almorzar y pasar la tarde hasta las 16.

La tutora legal de las pequeñas comenzó a preocuparse cuando no obtenía novedades de sus sobrinas porque los padres no contestaban las llamadas y mensajes. "Yo comienzo a llamarlos a las 16:30 y no me atendían. Mandaban mensajes en los que decía: 'ahora voy; estoy acá; estoy allá; no me jodas'. Estuvieron así hasta la 1. Entonces decido ir hasta la casa de mi hermano en Kilómetro 14 y me encuentro todo cerrado con candado y una luz prendida en el fondo de la cocina y una ventana abierta. No había nadie. Vuelvo y me voy a la (Seccional) Tercera; consulto los pasos a seguir porque la madre vive en el camino Roque González. Entonces, me acompañan los patrulleros y empezamos a hacer el recorrido y no la encontramos", detalló.

El caso es investigado por la División de Búsqueda de Personas y la Brigada de Investigaciones donde tienen tres hipótesis sobre el paradero de las pequeñas, a partir de una serie de testimonios recabados durante los últimos seis días.

Mariana aseguró que durante los últimos días "hemos recibido una infinidad de mensajes de apoyo. Hay otros que nos dicen que están acá o las vieron por allá, pero no podemos fiarnos mucho porque ella (Verónica Catanesi) es una persona de la noche y conoce a mucha gente que podría entorpecer la búsqueda".

Asimismo, la denunciante destacó que pese a no tener novedades, confía en los investigadores y señala que no pierde las esperanzas de volver a tener a sus sobrinas en su hogar. "Nosotros en mi casa tratamos de no quedarnos porque no podemos quedarnos en casa esperando o llorando para saber qué es lo que pasa. Cada uno sigue con su rutina esperando que en algún momento suenen los teléfonos y nos digan que las encontraron", manifestó.

En ese sentido, Mariana solicitó a la comunidad que cualquier novedad se comunique con ella al teléfono 0297-4359067 o con el personal de la División de Búsqueda de Personas y Brigada de Investigaciones de esta ciudad.