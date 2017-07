El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 04 julio 2017 PASO 2017: una encuesta arroja escenario de tercios en Provincia A poco más de un mes para que se celebren las PASO (primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) y de cara a las elecciones legislativas generales del 22 de octubre, una encuesta de la consultora González y Valladares arroja un escenario de tercios en la provincia de Buenos Aires.

La lista del Frente Unidad Ciudadana, encabezada por la expresidenta y candidata a senadora Cristina de Kirchner, tiene una intención de voto de 29,7%, seguida por la de 1País, liderada por el diputado y precandidato a senador Sergio Massa con un 26,1%. Tercera surge la de Cambiemos, con el ministro de Educación Esteban Bullrich al frente como precandidato a senador, con un 24,1%.

Cuarta aparece la del Frente Justicialista que tiene como precandidato a senador al exministro del Interior Florencio Randazzo, con una intención de voto de 5,2%. En quinto lugar figura la lista del FIT (Frente de Izquierda) con 1,8%, seguida por la de Izquierda al Frente (encabezada por Vilma Ripoll) . En tanto, un 0,8% se inclinó por "otras listas no mencionadas" y un 11,1% dijo que no tiene definido el voto.

En cambio, si sólo se tiene en cuenta a un candidato en particular, el 34,3% de los encuestados manifestó que lo haría por Cristina de Kirchner, 33% por Massa, mientras que 31,4% le daría su voto a Bullrich, 22,4% a Margarita Stolbizer y 19,2% a Randazzo.

Cabe destacar que la semana pasada se divulgó una encuesta de la consultora Analogías en relación a la intención de voto en la provincia de Buenos Aires. En línea con el mencionado escenario de 3/3, la misma arrojó que el 30,9% votaría por Cristina de Kirchner, 23,7% por Bullrich, 17,6% por Massa. Lejos aparece Randazzo con un 7%.

Según Management & Fit, si las elecciones primarias se celebraran hoy, la boleta del oficialismo para senadores por Provincia sería la más elegida con el 28,5% de los votos. En segundo lugar quedaría la exmandataria con el 27,8%. Y en tercer lugar, Massa y Stolbizer con 24,1%. A la lista del Frente Justicialista le quedaría un 5,4% de los votos, según la consultora.



