El Patagónico | Regionales | TRANSPORTE PUBLICO - 11 mayo 2017 Patagonia Argentina amenaza con eliminar el boleto gratuito El lunes la empresa concesionaria del servicio de transporte público podría dejar sin efecto el transporte gratuito para estudiantes y jubilados por una deuda de más de 4 millones de pesos en concepto de subsidios. Mientras tanto, se aguarda por la ejecución del tercer tramo aumento del pasaje y la normalización del servicio tras el temporal.

Mientras se espera que el Concejo Deliberante emita la resolución sobre el informe que presentó el Ente de Control de Servicios Públicos para el aumento del boleto del transporte público de pasajeros, ayer Patagonia Argentina confirmó que el lunes se podría suspender el transporte gratuito para estudiantes y jubilados.

El motivo de la decisión sería la deuda que mantiene en subsidios el Gobierno provincial con la empresa concesionaria del servicio, y el no cumplimiento del pago anticipado.

La noticia llega mientras se aguarda la ejecución del tercer tramo del aumento que el Concejo Deliberante de esta ciudad aprobó en 2016, y tras el temporal que produjo limitaciones en el recorrido las líneas 3, 4, 5 y Laprida, en una ciudad afectada y con cientos de personas que deben tomar el colectivo a varias cuadras de sus viviendas.

El secretario de Gobierno y Función Pública del municipio, Máximo Naumann, ayer en Radio Del Mar fue consultado por la posible suspensión del transporte gratuito y aseguró que tanto el lunes como el martes el Ejecutivo local mantuvo reuniones con la empresa para realizar las gestiones pertinentes ante Provincia por una deuda que ascendería a 4 millones de pesos, además de otros pagos pendientes.

Naumann se comunicó con el ministro de Gobierno, Pablo Durán, quien se comprometió a trabajar “para poder liberar la deuda que mantenían, así que estamos realizando las gestiones necesarias para que Provincia pueda efectuar los pagos pendientes, que no tengamos problemas y podamos garantizar la prestación del servicio para los grupos que se está hablando”, explicó el funcionario municipal.

Durán también le habría dicho a Naumann que el Gobierno provincial deberá revisar la "situación hacia adelante para no tener problemas en los próximos meses", y que también se deberá analizar la forma en que se otorga el subsidio, ya que con los aumentos del transporte público también se incrementó el valor del mismo.

"Supuestamente necesitarían incrementar el 100% del subsidio porque tenían cinco o seis millones destinados al subsidios para el trasporte público, pero con los aumentos hoy sería el cien por ciento destinado a Comodoro Rivadavia”, dimensionó.

El funcionario aseguró que se continuarán realizando gestiones para destrabar el posible conflicto y en forma paralela se hablará con autoridades de Patagonia Argentina para no llegar finalmente a esa resolución el lunes.

"El servicio se tiene que prestar, la gente tiene que viajar, y si bien le estamos pidiendo colaboración a la empresa, también le estamos pidiendo a Provincia las gestiones para cumplir con los pagos y que el servicio se preste”, sentenció Naumann.

