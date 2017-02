El Patagónico | Deportes - 08 febrero 2017 "Patagonia Extreme Race" desafiará los límites en la arena de Rada Tilly Este sábado desde las 8 se llevará a cabo la carrera de obstáculos en las distancias de 8, 5 y 3 kilómetros. Con dos meses de preparación, la propuesta superó las expectativas y contará con más de 400 participantes en las categorías Elite y General. Además, habrá un circuito para niños. El domingo tendrá lugar una capacitación exclusiva para instructores de cross fit.

Llenarse de barro, trepar y arrastrarse por diversos obstáculos es la carta de presentación de la 1ª edición de la carrera "Patagonia Extreme Race", que lleva adelante un grupo de personas que buscan que los participantes se desafíen a sí mismos, en el estado más salvaje que puedan vivenciar en una distancia principal de 8k (divididos en General y Elite), además de 5k y 3k para que nadie se quede afuera.

Hace dos meses, la empresa "Patagonia Extreme Race" se propuso traer la carrera de obstáculos que suma en su mayoría a adherentes del cross fit y la respuesta de convocatoria superó las expectativas de la organización.

"Por ser dos meses desde el anuncio por diversos medios, ya duplicamos la cantidad de participantes de otras localidades donde se vienen realizando estas carreras habitualmente", sostuvo en conferencia de prensa Mariano García, uno de los fundadores de "Patagonia".

La competencia se desarrollará por grupos este sábado a partir de las 8 de la mañana, siendo el Parador In el punto de encuentros de los participantes.

En escena, la organización armará diversos escollos a sortear, entre los que se adelantaron muros, pozos con barro, piletas con hielo y otros.

"Buscamos que los protagonistas empiecen limpios y terminen sucios. En el estado más salvaje que se pueda pensar. Siempre en un marco de seguridad para que sea el disfrute no sólo de los que corren, sino del público en general", acotó Marcos Malaspina.

Para los espectadores habrá distintos stands para que puedan observar la carrera y disfrutar del marketing del evento, además de puestos de comida.

En la rueda de prensa también participó el secretario del Deportes y Turismo de Rada Tilly, Jorge Mérida, quien rescató la puesta en marcha y el éxito de convocatoria de la carrera de obstáculos.

"El evento fue declarado de interés municipal. Y a esto hay que sumarle un plus, porque esta carrera sale de lo habitual del resto de las competencias. Es algo más orientado al cross fit y creo que hay que apostar a ello, a abrir la mente y sumar propuestas para de esta manera llegar a sumar más gente", recalcó.

La categoría será 3k será netamente recreativa y todas están adecuadas para todo tipo de personas, para que todos pueden participar. En la de niños habrá diferentes divisionales, según las edades, 10 a 13 Años 1k, 7 a 9 Años 500 mts, 4 a 6 años 200 mts.

Quienes deseen obtener más información e inscribirse, pueden comunicarse a través de Facebook (Patagoniaextremerace), Instagram (Patagoniaextremerace) o al sitio web www.patagoniaextremerace.com. También pueden bajarse la aplicación Eventbrite.

El premio principal consiste en una entrada para el Ironman de Mar del Plata 2017.

