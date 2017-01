Patagonia Gold asegura que el cateo no afectará a Cueva de las Manos

Caleta Olivia (agencia)Cabe recordar que el cateo de minerales (principalmente oro), que se inició en un área denominada Bandurria, fue autorizado por la Secretaría de Minería de la provincia, la cual decidió suspenderlo la semana pasada hasta tanto se realice una audiencia de conciliación (prevista para febrero) en la cual se asegure que no habrá impacto visual o de otro tipo de alteración del ecosistema en el área del río Pinturas.En el profundo cañadón por donde pasa ese curso de agua, se encuentran cuevas con milenarios dibujos rupestres (manos y animales) que conforman un espacio arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999.DEFENSA INSTITUCIONALParalelamente el municipio de Perito Moreno, distante de ese lugar unos 20 kilómetros en línea recta y 70 por ruta, dejó en claro la semana pasada que no permitirá que ningún emprendimiento minero afecte el lugar.El vocero de esa comuna fue el concejal Darío Donoso, quien circunstancialmente se encontraba a cargo de la intendencia y formuló declaraciones luego de reunirse por separado con referentes de la Fundación denunciante y con directivos de la minera.En base a esos encuentros, el edil procuró llevar tranquilidad a la comunidad perítense, destacando que el sitio Cueva de las Manos que también constituye un valioso recurso turístico para esa localidad "no corre ningún peligro de contaminación química, sonora, ni visual o paisajística por el derecho de cateo preexistente", remarcando además que "tampoco está a la venta ni por todo el oro de mundo".A todo esto, vale señalar que el comunicado de Patagonia Gold es muy escueto y aclara que los trabajos de exploración que le fueron autorizados se encuentran a unos 17 kilómetros del sitio de referencia, el cual a su vez ocupa un área de 600 hectáreas.En ese contexto, la minera remarcó que no pretende realizar actividades de cualquier tipo "que pongan en riesgo su conservación, comprometiendo y acompañando desde sus políticas de RSE toda acción direccionada a la protección" de Cueva de las Manos.