El Patagónico | País/Mundo - 19 abril 2017 Patricia Bullrich anunció un aumento salarial del 12% para la Policía Federal La funcionaria nacional explicó que en el marco de una serie de reformas, además del incremento salarial, se pondrán en funcionamiento 17 sedes especializadas en la investigación de delitos complejos, que se suman a las 12 ya abiertas en distintos puntos del país.

La ministra de Seguridad dela Nación, Patricia Bullrich, anunció ayer la creación de 29 agencias especiales de la Policía Federal (PFA) en todo el país para combatir delitos complejos y un aumento salarial del 12 por ciento para todos los miembros de la fuerza.

"Lo que estamos trabajando son unidades de inteligencia criminal en la investigación, unidades tácticas, servicios de comunicación, brigadas especiales, pero también nuevas formas de investigación", dijo Bullrich en un acto realizado en la sede de la Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo.

Acompañada por varios funcionarios de su cartera y sus pares provinciales, la ministra explicó los cambios que se realizarán en la Policía Federal (PFA), con los que buscará especializar en lo operativo a la fuerza de seguridad en toda la extensión del territorio argentino.

En ese sentido, comentó que los más de 29.000 miembros con los que cuenta la PFA seguirán "abocados a la protección de los ciudadanos, pero de una manera distinta, combatiendo las bandas más complejas, el crimen más organizado, organizaciones que intentan hacer de la Argentina un país en que los ciudadanos piensen que la ley no existe".

"Las agencias no van a ser grandes comisarías, van a ser lugares donde se va a construir el modelo de investigación y de inteligencia criminal necesario para ir tras las bandas", adelantó, y agregó: "Es una Policía que va a pasar de las comisarías a la investigación, de los agentes a los detectives, del territorio a un despliegue inteligente y sorpresivo".

Con énfasis en el carácter federal de la Policía, Bullrich explicó en diálogo con Télam que en el marco de estas reformas, se pondrán en funcionamiento 17 sedes especializadas en la investigación de delitos complejos, que se suman a las 12 ya abiertas en distintos puntos del país.

Respecto a esas agencias, su secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, dijo que serán rotativas para "evitar que se mimeticen con el lugar" y que tendrán "como objetivo ir tras las bandas criminales, desarticularlas" y "no quedarse con el último eslabón de la cadena, sino ir tras el lavado de dinero, detrás de la acción criminal", haciendo especial foco en el narcotráfico.

"Cada agencia federal tendrá dentro de sí un equipo de la Policía Científica, equipos tácticos, grupos de investigadores, gente de Comunicaciones, equipos que permitan el despliegue territorial en aquellos lugares en los que estén, que acompañen a las decenas de delegaciones que ya están dispersas en todo el país", dijo Burzaco.

Además, mencionó que la localización de esas sedes se decidirá en relación a "la criticidad y el nivel de penetración del delito" que se detecte en todas las provincias, con especial atención a las zonas fronterizas del norte de la Argentina.



AUMENTO SALARIAL

Para llevar adelante el proyecto, la ministra explicó que se le otorgará un 12 por ciento de aumento salarial a todas las fuerzas, como incentivo para que sus efectivos se trasladen a otras zonas del país.

El secretario de Coordinación, Planeamiento y Formación del ministerio, Alberto Föhrig, dijo en ese sentido que los efectivos de todos los rangos que "integren lo que a partir de hoy denominamos el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), van a encontrar un apoyo adicional en sus salarios".

"Esta nueva estructura salarial lo que intenta es apoyar la nueva fuerza policial con despliegue en el interior del país, por eso quienes se desplieguen en el interior van a contar con una serie de apoyos en materia salarial", señaló el funcionario.

"Queremos hombres y mujeres de la Policía Federal que miren hacia adelante, que custodien a los argentinos del narcotráfico, que no permitan que ningún argentino sea esclavo de otro, queremos una Policía que se adelante, que con esa capacidad y la profesionalización, estén siempre un paso adelante", finalizó Bullrich.

