El Patagónico | Regionales | CULTURA - 02 agosto 2017 Patricia Pinto quiere transmitir emociones con la muestra que exhibe en Rada Tilly La artista comodorense inauguró la muestra de arte contemporáneo "Resiliente", en el Centro Cultural de Rada Tilly. La exposición estará abierta al público hasta el viernes 11 de agosto. "Mi objetivo es profundizar algunos conceptos y transmitir emociones ya que tejer y bordar son parte de mi ADN", dijo la hacedora cultural luego de la inauguración.

Patricia Pinto nació en Comodoro Rivadavia, pero vive en Rada Tilly donde recientemente inauguró la muestra de arte contemporáneo "Resiliente", mediante la cual expone la colección "El legado, un cordón rojo".

Durante la exposición que se montó en el Centro Cultural de la villa balnearia, en el marco del 69º aniversario de esa comuna, se puede apreciar como la artista logra transmitir con creatividad y originalidad la magia del mundo femenino utilizando materiales tan nobles como simples: hilos, lana de oveja y papel de algodón.

Pinto, que inició su formación artística en la Escuela Municipal de Bellas Artes de Comodoro, explicó que usualmente quienes asisten a sus obras esperan ver en sus "exhibiciones libros de autor o libros de artista". Sin embargo, adelantó que "en esta colección no solo hay libros sino también instalaciones y objetos".

"Me animé a la performance como resultado de nuevos aprendizajes y del propio crecimiento como artista", señaló.

Según explicó, "toda la colección tiene que ver con la identidad, con los ciclos vitales femeninos y con preguntas previas relacionadas con los dos ejes de trabajo que desarrollo como artista. Y en especial con mi preocupación por algunos estigmas socio-culturales en relación a los ciclos vitales".

Respecto al nombre de la muestra, explicó: "Resiliencia es un término que se usa para referir a la capacidad de las personas para salir adelante, para superar la adversidad. Una capacidad que he desarrollado a partir de la creatividad, a partir de transformar emociones en proyectos artísticos".

Y consultada por los proyectos venideros, adelantó que se encuentra trabajando en dos colecciones. "Casa IV que tiene que ver con los ancestros masculinos de mi familia y la otra acerca de lo doméstico. En ambos casos se trata de performances fotográficas con intervenciones de bordado". Además, recientemente fue seleccionada por la Galería Centro de Edición, Buenos Aires, para participar de una muestra de Arte Latinoamericano en Miami, Estados Unidos.

"Resiliente" permanecerá en exhibición hasta el viernes 11 de agosto en los horarios habituales del Centro Cultural. La propuesta forma parte de los eventos que organizó el municipio local, en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la ciudad.

Pinto, además de artista es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de la Patagonia (UNPSJB) y psicóloga Social (Escuela Pichón Riviere). Desde 1980 se desempeña en el Poder Judicial de Chubut, actualmente en la Oficina de la Defensa Pública (ODPCR), y ha sido seleccionada para proyectos gráficos de Arte Contemporáneo en Austria, Eslovenia, Estados Unidos, México, Colombia y Portugal.



Fuente: