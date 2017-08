El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 31 agosto 2017 Pavón no jugará el sábado contra River y Pablo Pérez está en duda El delantero de Boca se perderá el partido amistoso en San Juan por un traumatismo en el empeine del pie derecho, mientras que el volante tendría una molestia en el pubis y posiblemente Barros Schelotto decida no arriesgarlo.

Cristian Pavón, delantero de Boca Juniors, no jugará ante River, mientras que Pablo Pérez está en duda para el encuentro amistoso que se disputará este sábado a las 16 en el estadio Bicentenario de San Juan.

Ambos futbolistas, titulares importantes en el once de Guillermo Barros Schelotto, no participaron ayer del entrenamiento y estuvieron en kinesiología.

El delantero cordobés tiene un traumatismo en el empeine del pie derecho, motivo por el cual el martes también trabajó diferenciado. Por precaución, no será de la partida el fin de semana ante el equipo "millonario".

En cuanto a Pablo Pérez, por quien no hubo parte médico del club "xeneize", tendría una molestia en el pubis y posiblemente el entrenador decida por no arriesgarlo en el superclásico amistoso.

Cabe recordar que por estar en sus selecciones para participar en las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, no estarán Darío Benedetto; los colombianos Frank Fabra, Wilmar Barrios y Edwin Cardona; y el uruguayo Naithan Nández.

Tampoco estará el juvenil Gonzalo Maroni, quien por estar en el Seleccionado Sub 20 entrena en el predio de la AFA en Ezeiza junto con sus compañeros, como ayudantes de la Selección mayor.

En la práctica de ayer, realizada en el predio de Casa Amarilla, en un táctico en espacios reducidos, Guillermo paró con pechera naranja al posible equipo para enfrentar a River, que formó con Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Fernando Evangelista; Leonardo Jara, Julián Chicco y Fernando Gago; Cristian Espinoza, Oscar "Junior" Benítez y Agustín Bouzat.

Si juega Pablo Pérez, lo haría en lugar de Jara, con lo cual el ex Estudiantes pasaría a la posición marcador de punta en lugar de Gino Peruzzi.

Del otro lado, con pechera azul estuvieron: Guillermo Sara; Nahuel Molina, Santiago Vergini, Juan Insaurralde y Gonzalo Heredia; Marcelo Vacca, Gonzalo Lamardo y Agustín Obando; Nazareno Soliz, Matias Roskoff y Guido Vadalá.

A un costado del campo, Walter Bou entrenó diferenciado debido a la distensión en el isquiotibial izquierdo que lo afecta.

En otro orden, allegados a la dirigencia boquense señalaron que hubo una comunicación telefónica de un representante del Genoa de Italia para pedir cotización por Gino Peruzzi, a quien Boca cotizó en 3 millones de dólares. El defensor tuvo hace quince días una reunión con el presidente de Boca, Daniel Angelici, a quien le dijo que por razones anímicas prefería cambiar de aire e irse a otra institución.

Más allá de las especulaciones en el entorno del jugador sobre una posible venta, en Boca consideran que como el pedido no llegó por escrito y a pocas horas del cierre del libro de pases en el fútbol de Europa, sería muy difícil que se haga la transferencia.

El plantel xeneize volverá a las prácticas hoy desde las 9:30 en Casa Amarilla y mañana por la mañana el plantel viajará en vuelo chárter a San Juan, donde se entrenará por la tarde.

Boca jugará el sábado desde las 16 un amistoso contra River en el estadio Bicentenario de San Juan, por la Copa que auspicia el banco que es auspiciante de ambos clubes.

La vuelta de Boca en la Superliga será el domingo 9 de septiembre, cuando por la segunda fecha enfrente a Lanús de visitante, en el estadio del "Granate".



