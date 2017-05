El Patagónico | Deportes - 05 mayo 2017 "Pechito" López no podrá correr en Bélgica por lesión

El argentino José "Pechito" López no participará, finalmente, de la segunda competencia de las denominadas "6 Horas" por el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) que este fin de semana se llevará a cabo en el tradicional trazado de Spa Francorchamps, Bélgica, debido a una lesión en las vértebras.

El piloto cordobés no se repuso completamente de una lesión en las vértebras, razón por la cual se le aconsejó no intervenir en la extensa prueba.

El oriundo de Río Tercero, tres veces campeón en la categoría de Automóviles de Turismo (WTCC), había sufrido molestias en dos vértebras, como consecuencia del accidente que protagonizó en la competencia debut en Silverstone, al comando del Toyota TS050.

López llegó ayer, temprano, al circuito belga y el médico de la Federación Internacional (FIA), Jacques Tropenat, le recomendó no actuar en esta carrera, para afianzar la preparación hacia las 24 Horas de Le Mans.

"Estoy decepcionado por perderme esta carrera. Me siento bien pero todos estamos básicamente de acuerdo que no debemos correr riesgos y que la prioridad es estar absolutamente apto para Le Mans", explicó "Pechito" López.

"Podría haber corrido si se tratase de una pista diferente, pero en este circuito (Spa-Francorchamps) uno soporta fuerzas extremas", consideró el cordobés, en virtud de la complejidad del circuito que posee 20 curvas y una extensión de 7.004 metros.

El Toyota TS050 en el que participa López, fue conducido ayer por Kamui Kobayashi y Mike Conway. Y bajo la mano del japonés, el vehículo alcanzó el tiempo más veloz, con 1m. 56s. 369/1000, en la segunda tanda de entrenamientos libres.





