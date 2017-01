Esta tarde el secretario de Trabajo de la provincia del Chubut, Marcial Paz se hizo presente en los portones de la empresa SP donde hace una semana permanece un grupo de trabajadores a los que no les liquidaron sus indemnizaciones después de acogerse a los retiros voluntarios. El funcionario provincial expresó el compromiso del gobierno de acompañar a los trabajadores y sus familias en el reclamo a través de gestiones con autoridades de la empresa YPF, subsidiaria de SP.

"Vamos por más, pedimos que YPF se haga responsable de los trabajadores de SP", indicó Marcial Paz y explicó que se vence el plazo legal para que la empresa de una respuesta en las dos primeras horas del día lunes . Hasta entonces, señalo el responsable de la cartera de trabajo: "vamos a hablar con el Jefe de ministro de la provincia del Chubut le vamos pedir que interceda ante las más altas autoridades de YPF de la Nación para que interceda por estos trabajadores".

Sobre la medida de fuerza que se inició en las puertas de la empresa, Paz valoró la voluntad de diálogo de los trabajadores que no fue respondida en consecuencia por la empresa. "Atrás de cada trabajador hay una familia, entendemos que no quieren manifestarse ni hacer estos actos, veo trabajadores serios que están en el derecho de reclamar, mientras nosotros tratamos de acompañar con gestiones. Entendemos que muchos son trabajadores de Santa Cruz pero la provincia del Chubut no le va a soltar las manos en este conflicto", concluyó.

EL RECLAMO

Hay 24 empleados de la empresa SP que se encuentran bloqueando el acceso a la empresa en el barrio Industrial de Comodoro Rivadavia en reclamo de sus indemnizaciones por desvinculación (una suerte de retiro voluntario contemplado en la ley laboral).

Jaime Salvatierra, vocero de los operarios, señaló ante El Patagónico que la situación no ha mejorado desde que se declaró el conflicto. "Hoy después de la 13 horas, estarán representantes de la secretaría (de Trabajo) donde le vamos a decir que se endurecerán las medidas y cómo continuamos", adelantó.

TRABAJADORES DE SP QUEMA DE CUBIERTAS1.jpg Foto: Foto: Vía WhatsApp a El Patagónico

En el encuentro, que será acompañado por pancartas y carteles, se sumarán empleados y representantes del gremio petrolero de Santa Cruz y Chubut: "nos acompañará una murga de la ciudad también. Es para que se den cuenta que estamos reclamando lo justo, que nos paguen y ya nos podemos retirar", expresó Salvatierra

Tal como lo informara este mismo medio, la decretaría de Trabajo de Chubut respondió las inquietudes de los trabajadores y aplicó el mismo procedimiento que con el anterior grupo: retener la facturación de la empresa, en este caso de servicios prestados a YPF, hasta saldar las deudas de los 24 trabajadores.

SP Argentina presentó la quiebra cuando fue el anterior conflicto, donde 15 operarios acamparon tres semanas hasta que desde la cartera al mando de Marcial Paz se aplicó la retención de la facturación. A lo largo de 2016, SP ya desvinculó a más de 140 trabajadores y sigue sumando.

TRABAJADORES DE SP QUEMA DE CUBIERTAS2.jpg Foto: Vía WhatsApp a El Patagónico

Salvatierra reiteró que hay operarios de Chubut y Santa Cruz que se ven afectados. "Tenemos una luz de esperanza que hoy se nos pueda ofrecer algo mejor" y advirtió que si esta tarde no hay una resolución favorable para los trabajadores "vamos a agudizar las medidas, estamos consensuando que es lo que hacemos".

Video de SP.mp4 vía Vía WhatsApp a El Patagónico