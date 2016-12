Pedirán explicaciones a YPF

Una de las cláusulas del acuerdo transaccional con el que la municipalidad canjeó por obras el cobro del VDePIM a la operadora, determina que cada mes de diciembre YPF debe acordar con la municipalidad el monto y plan de obra a llevar a cabo el año siguiente. Pero hasta ahora la operadora no informó planes de inversión, por lo que el Concejo decidió reiterar un explícito pedido de informes.

Por segunda sesión consecutiva, la histórica operadora petrolera volvió a ser foco de planteos en el Concejo Deliberante. En la reunión anterior el eje había sido la supuesta venta de tierras que ocupan desde hace décadas instituciones deportivas, y donde la operadora tuvo el beneficio de la duda, pero esta vez los concejales pasaron a la duda a secas.

El planteo surgió durante el tratamiento del Presupuesto 2017 -que ayer se aprobó en segunda lectura- cuando desde la Alianza Cambiemos se reiteró la disconformidad con que el VDePIM (canon que se cobra a las petroleras por la ocupación en el ejido) no esté incluido en los ítems de recaudación. Tal y como lo había hecho durante la primera lectura, Pablo Martínez recriminó el acuerdo transaccional que se firmó durante la gestión Di Pierro canjeando obras por ese canon para subrayar grandes diferencias de montos entre esas obras y lo que realmente se recaudaría por VDePIM.

"No es beneficioso para los intereses del municipio" dijo, señalando que mientras se prevé una inversión a realizar por 6 millones de pesos, por la aplicación directa del canon ingresarían más de 30 millones. También planteó que la ciudad ya no tiene el acompañamiento de esa emblemática operadora.

A lo dicho, Nicolas Caridi explicó que esos 6 millones previstos en obras hacen a un monto estimativo de lo que debería ingresar por ese acuerdo, en cuyo artículo 4° se determina que el aporte debe equivaler al 1% de la inversión prevista por la empresa en los tres yacimientos que tiene en el ejido, de modo que el monto en cuestión debe ser acordado con el municipio en el mes de diciembre anterior al año para el que se planifica la inversión.

"Nosotros enviamos una nota en el mes de noviembre para que se estime la inversión del año próximo y no tuvimos respuesta", resaltó el concejal para pedir que se reitere el envío a YPF.

El último párrafo, y el más lapidario, fue de Guillermo Almirón, para quien "YPF se pasa por cualquier lugar la historia de la ciudad. Ya lo demostró con los clubes históricos; nada queda de la conciencia social de la YPF estatal".

Más adelante, dijo que "no sabemos cuál es la inversión para 2017 en la cuenca pero se plantea que será la mitad de lo de este año, con lo cual no solo habrá desempleo sino también menores ingresos, y no creo que cumplan con el acuerdo transaccional".