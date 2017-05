El Patagónico | País/Mundo - 07 mayo 2017 Pedirán juicio político contra los jueces de la Corte que votaron el "2x1" Cabandié afirmó que "el fallo es una decisión del Gobierno". "¿Qué más le queda al Presidente? Creo que el próximo paso de Macri es matar. Debe pensar que él puede matar porque (el ex mandatario Fernando) De la Rúa mató a 40 personas y no pasó nada. La Justicia es una joda, si De la Rúa está libre, puede hacer cualquier cosa", finalizó el diputado nacional.

"Es un indulto encubierto, esto merece juicio político contra los tres magistrados, sin lugar a dudas. Estos tres magistrados que están desconociendo el marco internacional. El Colegio de Abogados debería sacarle el título a estos tres magistrados", sostuvo Cabandié.

En declaraciones a Radio 10, criticó a los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, quienes votaron a favor de otorgar el beneficio del 2x1 al represor Luis Muiña.

"El voto de Highton de Nolasco tiene algo de retribución porque se está discutiendo la edad de los jueces, no sea cosa que no se aplique a los jueces de la Corte y ella siga en la Corte. Rosenkrantz y Rosatti, los dos jueces que el Presidente (Mauricio Macri) quiso poner por decreto y tuvo que retroceder, fueron los que llevaron la mayoría de este fallo. Estamos hablando del Gobierno que hablaba del curro de los derechos humanos, y el secretario de Derechos Humanos (Claudio Avruj) dijo que estaba a favor del fallo", agregó el dirigente del Frente para la Victoria.

En ese sentido, Cabandié afirmó que, más allá de que varios funcionarios hayan condenado el beneficio otorgado a Muiña, "el fallo es una decisión del Gobierno". "¿Qué más le queda al Presidente? Creo que el próximo paso de Macri es matar. Debe pensar que él puede matar porque (el ex mandatario Fernando) De la Rúa mató a 40 personas y no pasó nada. La Justicia es una joda, si De la Rúa está libre, puede hacer cualquier cosa", finalizó el diputado nacional.

Por otro lado, el líder del Frente Renovador Sergio Massa confirmó que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para realizar una presentación contra el fallo de la Corte Suprema de la Nación que habilito el beneficio del 2x1 para casos de lesa humanidad.

En tanto, también advirtieron fuentes del massismo que intentarán convocar a una sesión especial en la Cámara de Diputados para intentar revertir la decisión al alto Tribunal, que ya motivó una escalada de pedidos de represores.

"Rechazamos el 2x1 en todos los casos y fundamentalmente en los de lesa humanidad", expresó el frente Renovador en un comunicado distribuido días atrás.

"Es un mensaje pésimo para una sociedad que reclama mejor justicia y que los delincuentes de lesa humanidad cumplan su pena completa", agregó el texto.



RECHAZO DEL

GOBIERNO

El jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, rechazó ayer la aplicación de la Ley del 2X1 en las condenas de delitos de lesa humanidad al evaluar que esa norma constituye un "símbolo de impunidad", luego de que la Corte Suprema de Justicia aplicara este martes ese cálculo en favor del represor Luis Muiña.

Peña, encabezó ayer una cumbre regional de Cambiemos, en la provincia de Mendoza, para discutir la estrategia política de cara a las elecciones legislativas de este año, de la que participó el gobernador provincial Alfredo Cornejo, en un hotel céntrico de la capital provincial.

En la cumbre que se realizó en la provincia mendocina estuvo también el gobernador mendocino Alfredo Cornejo que junto al funcionario nacional fueron los dos únicos oradores del encuentro, que se desarrolló en un hotel céntrico de capital provincial.

"Rechazamos el 2x1, y rechazamos más que se aplique a los delitos de lesa humanidad. Esperamos que sea muy restrictiva" su utilización, sostuvo el funcionario en declaraciones a Radio Nacional, desde la provincia de Mendoza donde hace un seguimiento de las obras que están en ejecución.

Peña explicó que "consideramos que el 2x1 es un símbolo de impunidad en general porque es un mecanismo que beneficia, o beneficiaba, a los delincuentes más complicados, más duros. Esto se agrava muchísimo con lo que tiene que ver con lesa humanidad".

Fuente: