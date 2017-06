Pedirán que River sea eliminado de la Copa Libertadores

En la institución millonaria se viven momentos de suma tensión a causa de la confirmación de los casos de doping positivo de Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada -a los que podrían sumarse otros jugadores de River- en partidos de la Copa Libertadores.

El revuelo fue tan grande que el propio DT, Marcelo Gallardo, y el doctor de River Pedro Hansing, brindaron en las últimas horas una conferencia de prensa para explicar el episodio que mantiene en vilo a todos los hinchas del club de Núñez.

Ahora, el ex arquero de Vélez José Luis Félix Chilavert dejó declaraciones que hacen sufrir a todo River: " "Guaraní" va a pedir la eliminación de River".

El siempre polémico Chilavert se mostró enojado por los hechos de doping positivo y apuntó contra la dirigencia de River y la Conmebol. "Nos quieren pasar por tontos, River debería estar eliminado de la Copa Libertadores. Hay un vínculo muy estrecho entre River y Conmebol. Es verdad que D'Onofrio la maneja", lanzó "Chila" en una entrevista a Radio Mitre.

Y amplió: "no sé si lo que hizo River es para sacar ventajas, pero son sustancias prohíbas que no se pueden tomar. No tengo duda que si era otro equipo lo eliminaban de la copa".