El Patagónico | Policiales - 21 abril 2017 Pedirán reclusión por tiempo indeterminado para el violador y asesino de Yasmin Chacoma La reclusión por tiempo indeterminado será la pena que pedirá el Ministerio Público Fiscal para Miguel Angel Pallalaf, el condenado por la violación y asesinato de la niña, ocurrido el 14 de setiembre de 2013 en Comodoro Rivadavia. Será el 22 de mayo, cuando se lleve a cabo el nuevo juicio de cesura en su contra. El miércoles se realizó la revisión de oficio y un tribunal colegiado confirmó el mantenimiento de la prisión preventiva que viene cumpliendo en Trelew.

El tribunal que integrarán los jueces Gladys Olavarría, Jorge Odorisio y Martín Cosmaro fue seleccionado por la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia para llevar a cabo el nuevo juicio de cesura contra Miguel Angel Pallalaf, quien fue condenado a prisión perpetua como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal, en concurso real con homicidio criminis causa –cometer un asesinato para ocultar otro delito-, que el 14 de setiembre de 2013 tuvo como víctima a la niña, Yasmin Chacoma, en un descampado próximo a la antena transmisora de Radio Nacional.

En ese juicio de cesura se discutirá otra vez la pena que deberá cumplir el condenado, luego de que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia del Chubut hiciera lugar al recurso extraordinario que oportunamente presentara el Ministerio Público Fiscal.

La audiencia será el 22 de mayo y en esa ocasión el fiscal general, Martín Cáramo, solicitará que se aplique la máxima pena para Pallalaf: reclusión por tiempo indeterminado. Así lo adelantó el funcionario de Fiscalía Cristian Ovalle durante la revisión de oficio que, por videoconferencia, se llevó a cabo el miércoles entre la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia y la de Trelew, en cuya ciudad se encuentra detenido el condenado.

El tribunal revisor fue integrado por los jueces Alejandro Soñis y Mariel Suárez, mientras que la defensora pública Viviana Barillari asistió a Pallalaf.

En esa ocasión, el funcionario de fiscalía solicitó el mantenimiento de la prisión preventiva que viene cumpliendo el asesino de Yasmin porque existe la presunción razonable de ser el autor del delito de "abuso sexual con acceso carnal, en concurso real con homicidio criminis causae". La condena tiene doble conforme y tuvo una pena de prisión perpetua.

El acusador agregó que está vigente el peligro procesal de fuga por no tener arraigo y además, por su situación social y personal no puede lograr una morigeración de la medida de coerción.

A su turno la defensora pública confirmó que es correcto lo manifestado por el funcionario de Fiscalía respecto a la audiencia que se realizará el mes que viene para la imposición de pena. También recordó que a lo largo de todo el proceso judicial y hasta que la sentencia quede firme, rige el principio de inocencia y en otro tramo de su exposición señaló que no se ha podido ubicar un domicilio alternativo para Pallalaf, por lo cual no se puede solicitar una medida menos gravosa que la prisión preventiva para él.

Tras escuchar a las partes el tribunal resolvió mantener la prisión preventiva hasta que la condena sea declarada cosa juzgada, ello en virtud que no hubo controversia de las partes respecto de la medida de coerción.



