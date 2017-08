Pelea entre El Dipy y Mariana Brey en ShowMatch

Mariana Brey y El Dipy se pelearon en ShowMatch luego de que el periodista la acusara de "vender humo" por información sobre la denuncia de su ex mujer.

La periodista no se quedó callada. "Cuando nos necesitó para estar parado ahí nos llamó a todos los periodistas", respondió la columnista.

"Vos dijiste pe-rio-dis-tas. Y no necesito hablar con vos, hablá con la mano que esta acá, si querés hablar con alguien", arremetió él.

Lejos de quedarse callada, Brey tuvo la última palabra: "Te quiero decir que en ningún momento dudé de tu enfermedad, sí de tu sinceridad. Veo en vos una persona oscura, lo que has hecho fue decirle hdp al Polaco, acusado al Pocho Lavezzi de algo que no hizo. El que ha demostrado que no es honesto sos vos".

