Peligra el pago de salarios y aguinaldos en el CABIN por la millonaria deuda de PAMI

Cerca de 3 millones de pesos son los que debe PAMI, la obra social de jubilados y pensionados, al Centro de Aplicaciones Bionucleares (CABIN) de Comodoro Rivadavia, por los servicios que presta a sus afiliados. La deuda, que ya ha motivado reclamos y gestiones, hace peligrar el próximo pago de salarios y aguinaldos, a menos de quince días de la acreditación de los haberes de 50 profesionales que brindan servicio para ese centro asistencial de primera necesidad.

De esa forma, no solo se complica el funcionamiento de CABIN y el mantenimiento de sus equipos, sino también el pago a los profesionales que brindan los tratamientos oncológicos.

La diputada provincial Viviana Navarro, del Frente para la Victoria, ayer se refirió a esta situación y cuestionó el accionar de la obra social que depende del Gobierno nacional.

"Recordamos siempre que 46 por ciento del universo que atiende el CABIN es PAMI. Con ese escenario necesita si o si para funcionar que esa obra social abone lo que está debiendo. El costo lo paga la gente y con su vida", lamentó la diputada.

Navarro ratificó que las autoridades del Centro de Aplicaciones Bionucleares le adelantaron que "no se podrá hacer frente al pago de sueldos y aguinaldos para los 35 asalariados y los 15 prestadores monotributistas que trabajan en el lugar".

Frente a este panorama, instó al Gobierno provincial a realizar un salvataje financiero e incluso pidió a las operadoras petroleras colaborar a través de la Responsabilidad Social Empresaria.

"Aunque no es la provincia la que se tiene que hacer cargo de esta situación, ante este cuello de botellas, sería bueno que se cumpla esa cláusula que pide que tenga al menos tres mes de financiamiento. Podríamos tener el aporte de la Provincia y de las operadoras para que el CABIN no se encuentre ante la posibilidad de no atender más a la gente", señaló.