Peligra el transporte de larga distancia en vacaciones de invierno

El titular de la Cámara de Transporte de Larga Distancia, Mario Verdeguer, advirtió que el servicio se encuentra "altamente comprometido" por la caída de las ventas y la quita de subsidios y admitió que en las vacaciones de invierno se podría interrumpir el servicio si los gremios toman medidas de fuerza.

"Hoy se encuentra altamente comprometido el servicio público de transporte y justamente en vacaciones de invierno no habría servicio de transporte. Nosotros estamos obligados a garantizar el servicio pero no sabemos qué actitud va a tomar el gremio de los trabajadores. Nos aproxiamos a situaciones no deseadas", dijo Verdeguer en diálogo con Télam Radio.

Señaló que "estamos muy preocupados. Se viene degradando el transporte de larga distancia que viene trabajando a pérdida hace más de dos años, por una serie de medidas desacertadas como la quita del mecanismo de subsidios que este Gobierno decidió, y por la profunda crisis que vive gran parte de la sociedad que no están pudiendo tomar nuestros servicios".

"Tenemos que pagar salarios de nuestros trabajadores que representan el 53% de la estructura de costos. Ahora ha vencido primera cuota del aguinaldo y estamos haciendo pagos escalonados conforme la caja lo va permitiendo, es decir pago en cuotas del salario de los trabajadores", detalló.

Dijo que "con la inflación no pueden soportar este esquema y nos están conminando a que cumplamos con nuestras responsabilidades de pagar el cuarto día hábil de cada mes los sueldos".

"No queremos privilegios, queremos que se tomen las medidas para que esto sea equilibrado y no se vean desestabilizados 5.000 puestos de trabajo. Venimos sosteniendo el pleno empleo pero ya no lo podemos garantizar. Se trata de un servicio público y, aunque sea deficitario, hay que prestarlo", agregó.

Acerca de los vuelos low cost, Verdeguer observó que "nosotros atendemos 900 terminales en todo el país, 5.000 localidades y el transporte aéreo no va a poder atender más de 40 aeropuertos de nuestro país porque no existen más".

"Se encuentra en fuerte compromiso la atención a localidades a las que no va a llegar el transporte aéreo y que no se repita lo que ya vivimos con la ausencia de los trenes en los pueblos que hoy son unos páramos", concluyó.