El Patagónico | País/Mundo - 01 febrero 2017 Peña Nieto advirtió que vendrán "momentos complejos" en la relación de México con EE.UU. El mandatario mexicano admitió que en charla telefónica que mantuvo el viernes último con Donald Trump no llegaron a ningún acuerdo, pero destacó que esa conversación "abrió espacios para que el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos continúen dialogando".

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo que "vendrán momentos complejos" en la relación con Estados Unidos, debido a que en las primeras negociaciones realizadas la semana pasada no se alcanzaron acuerdos "en ninguna materia".

"El presidente norteamericano y yo hemos definido que nuestros representantes sigan haciendo su trabajo y continúen los acercamientos", señaló anoche en un mensaje difundido a nivel nacional.

"Reconozco que vendrán momentos complejos y tiempos de trabajo arduo", insistió el mandatario, cuya devaluada popularidad creció en los últimos días a partir de los embates de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Admitió que en charla telefónica que mantuvo el viernes último con el magnate republicano no llegaron a ningún acuerdo, pero destacó que ese diálogo "abrió espacios para que el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos continúen dialogando".

La conversación entre ambos mandatarios se dio después de que los países cancelaran la visita que Peña Nieto iba a realizar hoy a Washington para una reunión en la Casa Blanca.

La cancelación fue provocada por un tuit de Trump en el que señalaba que si México no estaba dispuesto a pagar por el muro que planea construir en la frontera, entonces lo mejor era no reunirse. Peña Nieto le respondió que suspendía su viaje.

Frente a la tensa relación bilateral con su vecino del norte y las medidas comerciales proteccionistas que adopte, Peña Nieto señaló que protegerá los intereses de México y a los mexicanos que se encuentren en Estados Unidos.

Para ello, anunció que ha destinado "más de 1.000 millones de pesos adicionales" (unos 47,6 millones de dólares) a la red de consulados mexicanos en EE.UU., reseñó DPA.

Ante las amenazas de Trump de renegociar e incluso romper con el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés), detalló que México tiene relaciones comerciales con más de 40 países y un gran "potencial de intercambios" con Asia, Europa y América Latina.

Trump, que mantiene desde su candidatura un discurso hostil hacia México, sostiene que el Nafta no beneficia a Estados Unidos. Además, ha amenazado con deportar a millones de migrantes ilegales y firmó la semana pasada una orden ejecutiva para iniciar la construcción del polémico muro fronterizo.

El mandatario estadounidense insiste en que el muro, con el que pretende detener la migración ilegal, debe ser pagado por México y que buscará la forma de hacer que el Gobierno mexicano le reembolse el dinero.

Peña Nieto ha dicho varias veces que México no pagará ningún muro, pero ha reiterado que su gobierno está dispuesto al diálogo para mantener una "relación de amistad" con EE.UU. con respeto a la "soberanía nacional".

El presidente agradeció, además, el apoyo que México ha recibido de otros países y la "unidad nacional" que los mexicanos han mostrado frente al complicado escenario.

"La unidad nacional ha sido la gran fuerza de México a lo largo de su historia", señaló.



Fuente: