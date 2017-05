El Patagónico | Regionales - 18 mayo 2017 Peña tiene interés en visitar Chubut

El gobernador, Mario Das Neves, indicó que el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, le expresó sus ganas de venir a la provincia. En ese sentido, subrayó: "a nosotros nos encanta que vengan y que vean las obras que hicimos".

En el marco de una conferencia de prensa que brindó ayer en Rawson, tras la intensa agenda que a lo largo del martes cumplió en Buenos Aires, Das Neves reveló que luego de mantener una reunión formal con Peña en la Casa Rosada, "cuando nos despedíamos el jefe de gabinete me dice: voy a tener que ir a tu provincia que todavía no fui, y le dije cuando quiera, que acá no comemos, ni mordemos a nadie".

Aseguró en ese sentido: "a nosotros nos encanta que vengan y visiten, que vean las obras que tenemos de cloacas, de agua, de gas".

Y agregó: "ellos ni saben que hay un gasoducto de 600 kilómetros que lo hicimos con fondos propios. Te imaginás que hay cinco provincias del norte argentino que esperan desde su fundación el gas y todavía no se pusieron de acuerdo".

Por esa razón, recalcó que en Chubut "nosotros lo hicimos, se nos dio la oportunidad y lo hicimos y es más, lo ampliamos en la ejecución cuando nos desviamos y nos fuimos hasta Corcovado", recordó para explicar que "si no ésta localidad hubiera quedado aislada y andá a saber cuándo llegaba".

Das Neves destacó: "es eso lo que pesa en la propuesta permanentemente nuestra, no en la que decimos acá, sino todas las discusiones que yo llevó a Buenos Aires".

"Quiero ver la plata que le dieron a cada provincia en qué lo invirtieron porque yo les puedo mostrar en qué invertimos el dinero que nos dieron a nosotros", aseveró.





