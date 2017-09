El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 12 septiembre 2017 Pérez Esquivel acusó a Netanyahu de brindar "protección a un represor" El Premio Nobel de la Paz rechazó la visita que realiza al país el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y recordó que en mayo el mandatario negó la extradición de Teodoro Aníbal Gauto, exagente del Batallón 601 y prófugo de la justicia argentina por crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino La Cacha.

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel cuestionó la visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu quien llegó ayer al país en el marco de una gira de negocios por América Latina, acompañado por unos 30 empresarios.

Pérez Esquivel, recordó que Netanyahu, que hoy se reunirá con el presidente Mauricio Macri, negó la extradición de Teodoro Aníbal Gauto, exagente del Batallón 601 y prófugo de la justicia argentina por crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino La Cacha, y mencionó diversas acusaciones en su contra.

"Él mismo está acusado de haber cometido crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional por matar civiles bombardeando escuelas, hospitales y mezquitas de Palestina", señaló, y lo acusó de brindar "protección a un represor de la última dictadura argentina".

El Premio Nobel también cuestionó la figura de Mauricio Macri al decir: "no me extraña que este Presidente, tan empeñado en desconocer los 30 mil desaparecidos por la dictadura militar, en minimizar la política de Derechos Humanos, y desconocer la desaparición forzada de Santiago Maldonado, tenga buenas relaciones con un protector de represores. No es casual que no hablen de terrorismo de Estado".

No obstante señaló que "Macri tiene la obligación legal y moral de exigir a Israel la extradición de Gauto a la Argentina para que sea juzgado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura".

Cabe recordar que Gauto está prófugo de la justicia argentina y tiene pedido de captura internacional de Interpol, acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.

Él fue encontrado en febrero de 2015 en Israel, protegido por la Ley de Retorno que tiene ese país, y en mayo de este año Netanyahu decidió rechazar su extradición.



EL CENTRO ISLAMICO PIDIO POR PALESTINA



El Centro Islámico de la República Argentina (CIRA) ayer también manifestó su opinión sobre la visita del primer ministro de Israel y consideró que "la visita de Benjamín Netanyahu debería ser aprovechada para transmitir la gran preocupación del pueblo argentino por el pueblo palestino, su patria ancestral, sus derechos inalienables y sus injustificables padecimientos desde hace cien años cuando comenzó la colonización de Palestina".

En un comunicado de prensa, el CIRA recordó que "tiene como tradición desde hace 90 años enfatizar el diálogo, la concordia, la comprensión y el entendimiento, y la solución pacífica de los conflictos y las controversias mediante los organismos competentes de la justicia internacional".

Y señaló: "la República Argentina es ejemplo de diálogo y convivencia, y en múltiples oportunidades mediante sus relaciones exteriores ha buscado la paz y la justicia para los pueblos y naciones del mundo".

De esa forma, desde la institución plantearon que es necesario "la creación del Estado de Palestina, que exige la Resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1947".

Ello "no solamente sería un gran logro para la paz y la justicia trayendo aparejada la felicidad del pueblo palestino y el fin de setenta años de calamidades, sino que la región de Medio Oriente evolucionaría hacia una situación de pacificación y estabilidad que sería un enorme beneficio para toda la humanidad", señalaron sus autoridades.

En ese marco, consideraron que "la visita de Benjamín Netanyahu a la Argentina debería servir para la transmisión de estas razones primordiales y esenciales que el CIRA ha enumerado aquí", y sentenciaron: "si estos justos requerimientos son ignorados, la verdad y la justicia estarán ausentes".



