AUTOMOVILISMO - 17 julio 2017 Pernía-Ardusso ganó "la Carrera de las Estrellas" Con un Renault Fluence conquistaron la victoria en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires. Sus compañeros de equipo Luque-Spataro y Ciantini-Llaver (Chevrolet Cruze) completaron el podio en la Catedral del automovilismo nacional. Genné y el comodorense Farroni finalizaron en el puesto 13°.

Mariano Pernía y Facundo Ardusso, a bordo del Renault Fluence del Ambrogio Racing, consiguieron la victoria en la "La Carrera de las Estrellas", la competencia que se llevó a cabo en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, en el marco de la sexta fecha del Campeonato Argentino de TC2000. Manuel Luque-Emiliano Spataro, compañeros de equipo de los vencedores, culminaron como sus escoltas, mientras que Diego Ciantini y Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze-Pro Racing) completaron el podio.

Una de las competencias más importantes del año se llevó a cabo en el mítico trazado porteño. La primera carrera con pilotos invitados de este de la temporada comenzó a las 12, con un buen marco de público que desafió el frío y el viento que se presentó en la Catedral del automovilismo argentino. En esta oportunidad, el piloto que largaría la competencia debería conducir un mínimo de 18 vueltas y un máximo de 24.

El binomio conformado por Manuel Luque-Emiliano Spataro (Renault Fluence- Ambrogio Racing), que el sábado estuvo comandado por el santafesino en la clasificación y logró la tercera pole consecutiva de la temporada, tuvo el privilegio de largar desde la vanguardia. A su lado partió el dúo constituido por Diego Ciantini-Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze-Pro Racing). Gabriel Gandulia-Ignacio Julián (Renault Fluence-Ambrogio Racing) y Marcelo Ciarrocchi-Ricardo Rissatti (Fiat Línea-PSG16 Team) lo iban hacer desde la segunda, pero un desperfecto eléctrico lo privó de formar parte de la grilla. Mariano Pernia-Facundo Ardusso (Renault Fluence-Ambrogio Racing) y José Manuel Sapag-Humberto Krujoski (Honda Civic-PSG16 Team) largaron desde la tercera.

Movió muy bien Luque cuando el semáforo pasó a verde y desde el comienzo le sacó una buena diferencia a Ciantini, pese a sufrir con los 80 kilos de lastre. Gandulia se acomodó tercero y Facundo Ardusso, quien conformó binomio con Pernía, se colocó cuarto. Es decir, tres pilotos del Ambrogio Racing en los primeros cuatro lugares, demostrando una vez más el terrible poderío del equipo con sede en Villa Carlos Paz.

Un despiste de Juan Cruz Acosta produjo la primera bandera roja de la competencia cumplida la primera vuelta. La actividad estuvo demorada durante varios minutos y la velocidad se relanzó en la quinta vuelta. Luque siguió liderando el pelotón con mucha autoridad y Ciantini sólo debió conformarse con ser su escolta, pero esta posición no le duro mucho al "Bochita", ya que apareció Ardusso, con el Renault Fluence de Pernía, y lo superó de modo notable al joven de Balcarce. De esta manera, Ciantini cayó a la tercera colocación, mientras que José Manuel Sapag ocupaba la cuarta ubicación.

En la séptima vuelta, el "Flaco" de Las Parejas exprimió al máximo el potencial de su unidad y superó con mucha autoridad a Manuel Luque, su compañero de equipo, para adueñarse del liderazgo del pelotón. El santafesino no opuso mucha resistencia y cedió el lugar sin entrar en ninguna disputa que complique sus aspiraciones de ser campeón. Ciantini, desde el tercer lugar, no era amenaza hasta ese momento para los representantes de la marca del "Rombo".

Cumplida la primera parte de "La Carrera de las Estrellas", Ardusso le sacaba 1,157 de diferencia a su escolta y compañero de equipo Luque. Mientras que al joven de Balcarce lo superaba por casi tres segundos. El "Flaco" trataba de dejarle la mayor distancia a Pernía, quien iba a tener la responsabilidad de manejar la última parte de la prueba.

En el giro 15, José Manuel Sapag se despistó y quedó fuera de competencia, tras venir ocupando la cuarta posición, que fue heredada por el binomio Lucas Benamo-Agustín Lima Capitao, conducido hasta este momento por el bahiense.

Y llegó la vuelta 18, a partir de aquí los equipos podían realizar el cambio de pilotos y comenzó una nueva carrera, donde los mecánicos empezaron a tener una importancia clave en el desenlace de la carrera.

El primero en ingresar a la zona de boxes fue Sebastián Peluso, quien le cedió su lugar a Damián Fineschi. De ahí en más, la mayoría de los equipos comenzaron a realizar los cambios.

En la vuelta 20, Luque ingresó a boxes y Spataro subió de manera inmediata, casi sin perder tiempo. El clasificador cambió continuamente porque el trabajo de todos los teams en la zona de boxes seguió siendo arduo.

Ardusso, el líder de la prueba, estiró hasta último instante para realizar el cambio de piloto y en la vuelta 24, el límite para realizar la sustitución, ingresó el Renault Fluence N°77 al box del Ambrogio Racing para que Pernía tomara el mando.

Al momento de ingresar a boxes, la diferencia con su escolta era de casi 15 segundos de diferencia, pese a esto el Ambrogio Racing no se relajó y completó un buen cambio que le permitió a Pernía salir nuevamente en la vanguardia, sin perder el liderazgo.

Luego de que todos los binomios hayan completado el cambio, el "Galgo de Tandil" quedó al frente del pelotón, con una diferencia de 4,384 con Spataro, quien se puso al mando del Renault Fluence N°3 de Luque. La tercera posición era para Llaver, que compartía el Chevrolet Cruze con Ciantini y se posicionaba a 11 segundos del líder. Agustín Lima Capitao, Ignacio Julián, Martín Moggia, Damián Fineschi, Juan Ángel Rosso, Matías Signorelli y Luis Jose Di Palma completaban los primeros diez lugares.



UNA NUEVA CARRERA



Pernía seguió en la posición de vanguardia, pero Emiliano Spataro comenzó a achicarle distancia y se colocó a dos segundos del líder. Bernardo Llaver, que ocupaba la tercera colocación, estaba a 11,320.

En el giro 31, el piloto de Tandil se pasó un poco en la curva y Spataro lo empezó a tener muy cerca. El de Lanús vio la chance de saltar a la cima y comenzó a mostrarle la trompa del Renault Fluence N°3 a su compañero de equipo. A esta altura, la "Carrera de las Estrellas" era toda del Ambrogio Racing.

Luego, Pernía consolidó su posición y logró respirar un poco en la vanguardia, ya que Spataro no intentó ninguna maniobra de superación que complique el liderazgo del ex defensor del Atlético de Madrid.

Después de esto, sólo hubo que esperar a que se completen las 42 vueltas en las que estuvo pactada "La Carrera de las Estrellas" para que el binomio Pernía/ Ardusso consiga la victoria en una de las competencias más importante del calendario.



PANORAMA - 42 VUELTAS



1° Mariano Pernía / Facundo Ardusso Renault Fluence 1:01.2512

2° Manuel Luque / Emiliano Spataro Renault Fluence a 01:22:00.596

3° Diego Ciantini / Bernardo Llaver Chevrolet Cruze a 01:22:00.914

4° Agustín Lima Capitao / Lucas Benamo Peugeot 408 a 01:23:00.159

5° Gabriel Gandulia / Ignacio Julian Renault Fluence a 01:23:00.603

6° Federico Iribarne / Martin Moggia Honda Civic a 01:23:00.329

7° Martín Chialvo / Juan Angel Rosso Ford Focus III a 01:23:00.721

8° Santiago Mallo / Manuel Mallo Ford Focus III a 01:23:00.164

9° Sebastián Pereyra / Franco Vivian Chevrolet Cruze a 01:22:00.532

10° Tomás Cingolani / Emmanuel Cáceres Fiat Línea a 01:23:00.459

13° Tomás Gagliardi Genné / Luciano FarroniFord Focus III a 01:23:00.786



