Persiste temor en el barrio El Mirador

En el acto por el aniversario 69° de Rada Tilly , los habitantes del barrio El Mirador dialogaron con el intendente Luis Juncos sobre el proyecto de obras para evitar que el desagüe de una cisterna que se encuentra en el cerro vuelva a inundar las viviendas del sector.Claudia Miranda, una de las vecinas presentes en el Centro Cultural, sostuvo que no obtuvieron ninguna de las respuestas esperadas. "Hace cuatro meses que los vecinos fuimos inundados. Juncos nos dijo que están trabajando y hace dos semanas nos reunimos con él en la Municipalidad y nos prometió mil cosas pero todavía no tenemos nada. Nos dijo que solo falta una firma de Cooagua que tiene que dar la autorización del uso de las tierras para concluir las obras”, destacó."Reconocemos que la Municipalidad ayudó a la gente que fue inundada; les dio una respuesta habitacional pero nosotros seguimos viviendo mirando al tanque porque en cualquier momento se vuelve a derramar y podemos perder nuestras casas”, agregó.Miranda también manifestó que hace 20 años que vive en el barrio El Mirador y nunca tuvieron una respuesta a sus pedidos. "Siempre fuimos abandonados. Ahora como gran obra nos van a asfaltar dos calles porque son las que les va a dar circulación a Terrazas del Molino (proyecto de urbanización). Nosotros al día de hoy no tenemos nada. Seis inundaciones tuvimos y nunca nos resolvieron el problema”, indicó.Por su parte el intendente de Rada Tilly contó que se reunió con los damnificados y que se espera “la firma de la cooperativa de agua local nos de la autorización de uso de las tierra"."Nosotros seguiremos adelante y le daremos una solución; sino podemos hacerlo con el consenso de todas las partes, lo haremos con una autorización que nos dé el Concejo Deliberante”, añadió.Asimismo, el jefe comunal manifestó que la Justicia será la encargada de encontrar a los responsables de los desbordes que produjeron que tres familias deban ser reubicadas debido a que sus casas quedaron inhabitables."Son dos lotes y tres viviendas afectadas, las cuales están viviendo en otros sectores de Rada Tilly mediante viviendas alquiladas por el municipio y seguramente va haber alguna cuestión judicial. El primer desborde fue judicializado y veremos cómo avanza esto. Nosotros lo que tenemos que hacer es darle la seguridad a los vecinos para que esto no vuelva a ocurrir", sostuvo Juncos.