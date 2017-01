El Patagónico | País/Mundo - 04 enero 2017 Personalidades de todo el arco cultural lo recuerdan y despiden

El cantor popular y compositor Horacio Guarany, que falleció ayer a los 91 años, fue recordado y reconocido por músicos, periodistas y personalidades de la cultura y la política, en declaraciones a la agencia Télam, para un último adiós y pintar el semblante de una de las máximas figuras que dio el folclore argentino.

"Creo que Horacio fue el cantor popular de folclore más exitoso que tuvo la Argentina, en cuanto a la llegada a la gente su figura solo se puede comparar con nombres como Jorge Cafrune y José Larralde", aseguró en charla con Télam Marcelo Simón, director de Radio Nacional Folclórica y muchos años presentador del Festival de Cosquín.

"Tuvo además el mérito de ser cantautor, era el autor de la mayoría de su canciones; él tuvo inmensa repercusión y creo que porque escribió sin prejuicios, hizo canciones sobre la gente, incluso sobre la prostitución, rescatando a las chicas pobres que ejercen esa profesión; quizás ahí radicó la razón del éxito que tuvo, que la gente advertía en él a un creador genuino que representaba la comunidad", resaltó.

"En ese cuerpo que ahora descansa y que los años se encargaron de lacerar, hay huellas de bombas y granadas, Horacio pagó con el cuerpo lo que predicaba con el canto", sostuvo Simón.

La cantante Teresa Parodi, dijo: "la partida de alguien tan importante para el sentimiento argentino realmente entristece", además de señalar que "las canciones de Horacio fueron un regalo que hizo que todos los argentinos se sintieran uno solo, que haya un pueblo y una nación".

"En los años de lucha fueron bandera y la llama que iluminaba el camino. Marcó generaciones con su poesía y su música. Horacio va a quedar en eso y en su obra junto al pueblo. El homenaje que recibió por parte de muchos rockeros es un ejemplo de la enorme trascendencia que tiene", agregó la ex ministra de Cultura.

A su vez, la compositora recordó que el fallecido cantante estuvo exiliado durante la última dictadura y que en tiempos de persecución y censura "él siempre tuvo su guitarra y su militancia en alto".

"Estos músicos como Guarany y (José) Larralde están relacionados con el rock por sus letras y por su sentimiento en las canciones. Eso se conecta con el rock porque sale de la pasión por dejar todo y para denunciar lo que pasa", dijo a Télam el guitarrista de Malón y ex guitarrista de Hermética, el Tano Romano.

"Esa canción -por el clásico 'Si se calla el cantor', que Romano interpretó con sus dos grupos- nos identifica. La música es necesaria tanto para pasar los tragos amargos de la vida como para los momentos de felicidad. Eso es muy importante y este tema habla de eso".

A su vez, el guitarrista comentó que Guarany "se fue, pero su arte sigue estando", a la vez que opinó que uno "se puede bajonear cuando se muere alguien al que le quedaba todo el mundo por delante, pero en este caso hay que ver todo lo que Horacio dejó para la gente y para la música".

Piero, en tanto, recordó en diálogo con esta agencia que Guarany "era un tipo muy querido, muy valioso, muy amigote, con un humor muy especial", a la vez que destacó que fue "un pionero de la canción de protesta, contestatario y muy valiente".

"Justo ayer estaba mirando -recordó el cantante- unas fotos de hace un año, en las que estábamos juntos en un restaurante y jugamos con este tema, hablando que un día ya no estamos más. Es un golpe muy fuerte para mí, estoy consternado de verdad".

La cantante correntina Ramona Galarza, quien interpretó y grabo numerosos temas escritos por Guarany, como "Memorias de una vieja canción" o "Puerto de Santa Cruz", aseguró a Télam que quedó "paralizada" cuando escuchó la noticia de su fallecimiento.

"Eramos muy buenos amigos, le he grabado un montón de cosas, ya que era buen decidor, escribía lindo, una gran persona y valoro mucho sus cualidades como persona, más allá de haber sido un artista de peso: fue bueno con mucha gente, no sólo conmigo".

"Estoy muy triste -agregó la cantante-, compartimos escenarios tantas veces, la última vez creo que fue hace aproximadamente dos años en el Monumento a la Bandera en Rosario. El conocía a mi padre (dueño de un pequeño reducto a la vera del río Paraná) y también cantaba junto a un amigo paraguayo de mi papá, el maestro Emilio Giménez".

Mientras, a través de las redes sociales llegaron más saludos, despedidas y recuerdos.

Entre ellas, las del cantautor León Gieco que, a través de su cuenta oficial de Facebook, manifestó: "Mi recuerdo para el querido Horacio Guarany, gran autor y enorme artista de la música popular. Nos cruzamos en muchos escenarios.. Aquí les comparto una grabación que nos reunió en los 80, y cantamos junto a otros amigos la canción "Santafecino de Veras".

Abel Pintos exteriorizó: "Horacio Guarany. Toda la gloria a su memoria, toda la que nos dio con su música".

El folclorista Facundo Saravia compartió: "¡Ningún otro como usted Horacio querido! ¡Cuánta enseñanza deja en su obra, su canto no se apagará ni callará jamas! gracias por tanto!", y el Chango Spasiuk soltó: "Calla guitarra, que ya mi canto perdió su luz. Gracias Horacio Guarany".

Personalidades de la política y del deporte también se hicieron eco de la noticia: la vicepresidenta Gabriela Michetti le envió apoyo a la familia del santafesino: "Toda la Argentina despide hoy al dueño del folclore", el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, subrayó su peso en la cultura argentina: "Horacio Guarany fue un referente del folclore y leyenda popular. Hasta siempre", y el jugador de River Leonardo Ponzio publicó con una foto junto a Guarany, la leyenda: "Se va un grande del folclore argentino. Que en paz descanses Horacio Guarany".

En tanto, el Chaqueño Palavecino expresó, en diálogo con Radio Mitre, que está "con mucha tristeza, veníamos viendo cómo estaba con los músicos y el representante porque se venía apagando de a poco. Con este desenlace se va nuestra esencia, nuestros grandes sabedores de nuestra música, de la bohemia, de todo, que se nos van acabando de a poco. Horacio es del pueblo, es como las canciones, porque nos representa en todo sentido".

Y Soledad Pastorutti, quien grabó en vivo junto a Guarany en 2002 el disco "Soledad y Horacio: Juntos por única vez" a través de su cuenta oficial, dedicó "Cantor querido... volverás en mis vinos...calmarás los dolores con palabras certeras... llenarás de alegría los corazones de tu pueblo que no te olvidará jamás... gracias por ser uno de nosotros... Gracias toda la vida... Saludos a tu familia... la tristeza es de todos...los abrazo con cariño y respeto..."

Fuente: