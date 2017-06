Pese a los reclamos, el tarifazo ya fue promulgado por el intendente

Esta mañana un grupo de 30 vecinos de distintos barrios se convocaron en el Concejo Deliberante para reclamar por el aumento de los servicios. El presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Luque, junto a concejales de los tres bloques, indicó: "el reclamo es entendible pero son aumentos que no decidimos nosotros".

Unas 30 personas se acercaron al Concejo Deliberante en respuesta a la convocatoria realizada por redes sociales en reclamo por la actualización tarifaria de los servicios públicos que se aprobó el último jueves y ya fue promulgada por el intendente.

El viceintendente Juan Pablo Luque junto a los concejales Mario Soto, Guillermo Almirón, Maximiliano Sampaoli, Nicolás Caridi, Adriana Casanova, Sirley García, Beatriz Neira y Norma Contreras, se acercaron a tratar de dialogar y recibieron el petitorio.

"El reclamo es justo y muy entendible teniendo en cuenta que hay gente que tiene problemas para poder pagar las facturas y nosotros como Estado obviamente vamos a ir viendo cada uno de los casos particulares que haya, pero la mayoría de la población somos los que tenemos que mantener el servicio, porque sino es imposible que la Cooperativa siga funcionando", advirtió el presidente del Concejo.

En relación al aumento, Luque explicó que "el aumento de agua, cloaca y energía es un tema que se viene trabajando hace bastante tiempo. Nosotros llevamos adelante todos los mecanismos participativos que existían, hubo audiencia pública en donde la gente tenía la posibilidad de participar y se siguieron todos los pasos. El pedido de aumento data de varios meses, y no se pudo tratar después de la audiencia pública porque ocurrió la catástrofe. Pero la SCPL ya está pagando las facturas de energía un 100% más caras a Cammesa y no podíamos dilatarlo más porque la situación financiera de la entidad es crítica". Y agregó que "no es sólo el desfasaje histórico en la actualización tarifaria, sino también la inversión realizada durante el temporal y las deudas persistentes con el resto de los municipios de la cuenca hídrica y de la Provincia, lo que agudiza la situación".

Por último, Luque aclaró que "sabemos de las deficiencias del servicio, sobre todo en agua y cloaca y para eso tenemos ahora un Ente de Control. También es entendible que la gente esté cansada de que todo aumente y que en muchos casos es difícil de afrontar, por eso también establecimos diferenciales para los casos más vulnerables. Pero la cooperativa tiene que seguir prestando los servicios y si no cuenta con los recursos se definanciería. Lamentablemente, son aumentos que no decidimos acá".