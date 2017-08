El Patagónico | Santa Cruz - 16 agosto 2017 Pese a perder en las PASO, Fadul aceptó unirse a Eduardo Costa "No voy a renunciar porque declinar sería un acto de irresponsabilidad ya que le faltaría el respeto a más de 21.000 personas que nos acompañaron con el voto", justificó el precandidato a diputado nacional derrotado en la interna partidaria del domingo.

De acuerdo al reglamento interno electoral del Frente Unión Para Vivir Mejor - Cambiemos, el ex concejal radical de Rio Gallegos, Pablo Fadul, se benefició por la aplicación del sistema D´Hont. Consecuentemente le corresponde ser el primer suplente en la lista de candidatos a diputados nacionales que presentará el oficialismo de esa coalición en los comicios nacionales del 22 de octubre.

Vale recordar que Fadul lideró la lista "Integración Ciudadana" que fue eliminada por un amplio margen de votos en las PASO del 13 de agosto, la cual también postulaba como precandidato a senador al abogado caletense Carlos Alfonso Prades, siendo ambos serios opositores al oficialismo de Cambiemos liderado por el empresario Eduardo Costa.

En ese contexto aún están frescas las fuertes críticas que tanto él como Prades formularon a Costa durante la campaña electoral de las Primarias, por lo cual dentro de las filas del radicalismo ortodoxo se alzaron algunas voces contrarias a su decisión de aceptar la suplencia atribuyéndole calificativos de "falta de ética" y "oportunismo".

En este punto resulta oportuno señalar que el reglamento interno de referencia no contempló a la categoría de postulantes primarios al Senado.



COSAS DE "PATO"



En declaraciones al portal digital del diario Nuevo Día, Fadul -a quien muchos llaman afectuosamente por su apelativo de "Pato"-, aclaró que si bien ahora integrará la lista "Juntos por un Cambio" que lidera Roxana Reyes, lo hará para respetar el reglamento de reparto de cargos que establece el sistema D'Hont.

Claro está que ahora su postura política no es la misma que la que exhibiera antes de las PASO y a modo de ejemplo citó que "desde el inicio entendimos por nuestra concepción partidaria que las diferencias de miradas y procedimientos deben plantearse en las internas (PASO), herramienta que nos brinda la democracia, mediante la cual la ciudadanía establece qué lugar debemos ocupar, por esto debemos ser respetuoso de la decisión de las mayorías".

También reparó que "cuando firmé la conformidad sabía fehacientemente cómo eran las reglas electorales por más que no estuviera de acuerdo".

En consecuencia, afirmó que "no voy a renunciar porque declinar sería un acto de irresponsabilidad ya que le faltaría el respeto a más de 21.000 personas que nos acompañaron con el voto".

