El Patagónico | Regionales | CAMBIOS EN EL GABINETE - 25 enero 2017 Petersen asumió en Derechos Humanos y Carrasco en Articulación Científica Das Neves, tomó juramento ayer al subsecretario de Derechos Humanos, Oscar Petersen, y al subsecretario de Articulación Científica y Tecnológica, Mauro Carrasco. La ceremonia de asunción se efectuó ante un Salón de los Constituyentes colmado y acompañaron al gobernador, en el estrado principal, ministros de su gabinete y los dos flamantes nuevos funcionarios.

El gobernador Mario Das Neves puso en funciones ayer al subsecretario de Derechos Humanos, Oscar Petersen, dependiente del Ministerio de Gobierno que conduce Pablo Durán, y luego el subsecretario de Articulación Científica y Tecnológica, que depende de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva que encabeza Noelia Corvalán Carro.

El subsecretario de Derechos Humanos, en diálogo con el periodismo, puso énfasis en que "tenemos que poner en funcionamiento nuevamente la Subsecretaría y estamos dispuestos a hacerlo". Además, expresó "mi agradecimiento al gobernador Das Neves por la confianza".

De cara a este trabajo, el ex diputado provincial por el Polo Social (que en la última elección fue candidato a gobernador por el partido de Margarita Stolbizer) señaló: "primero vamos a hacer una evaluación, que posiblemente nos lleve lo que resta de la semana, pero vamos a poner el acento sobre las víctimas, los derechos humanos son para todos".

En cuanto al perfil que le dará al área, destacó: "el diálogo va a ser permanente, vamos a pedir buena voluntad de todas las partes porque esto hay que conversarlo seriamente con fe y con ganas de salir adelante".

Puntualmente "el gobernador no me ha pedido nada, tengo la libertad absoluta para ejercer este cargo, por eso una vez que tengamos la evaluación vamos a hablar con él y plantearemos lo que debamos plantear", indicó.

Además hizo referencia a la situación que se vive en la cordillera en el Lof Cushamen manifestó: "creemos que es tiempo de diálogo, de bajar los decibeles y de buscar una salida en paz que es lo que aspiramos todos sobre todo la gente de la cordillera".



PROYECTOS DE INVESTIGACION

Tras tomar posesión de su cargo, el subsecretario de Articulación Científica y Tecnológica, Mauro Carrasco, sostuvo: "las expectativas son muchas, estamos viviendo una crisis institucional científica en el país que la verdad creo que va a dar la oportunidad de que Chubut muestre la vanguardia que marca justamente en estas temáticas".

"Tenemos una oportunidad muy importante por delante de nuclear el sector privado con el sector científico y que esto proporcione a la sociedad las herramientas necesarias para un bienestar del conjunto", subrayó Carrasco.

"Desgraciadamente para los científicos el panorama siempre fue difícil. Estamos acostumbrados a trabajar con pocos recursos, sin embargo la conducción de Noelia Corvalán logró duplicar el presupuesto de la Secretaría con fondos nacionales. Por eso ese presupuesto va a poder ser destinado a proyectos de investigación que van a ser solventados desde Chubut para temáticas de interés de la provincia y esto es muy importante", concluyó.

