El Patagónico | Regionales - 24 enero 2017 Petersen, nuevo subsecretario de Derechos Humanos El futuro subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Oscar Petersen, adelantó ayer que su intención es "escuchar al pueblo mapuche y dialogar con todos", incluso con el movimiento Resistencia Ancestral Mapuche.



El ex diputado provincial por el Polo Social, Oscar Petersen, aseguró ayer, que con la intención de lograr la pacificación y el esclarecimiento de lo sucedido impulsará un diálogo con todos los sectores mapuches. "Seguí esta situación sólo por los medios y debo reconocer que hubo dichos demasiados cargados por un lado y chicanas por el otro. Hay que aportar para que esto se termine de una vez, y encontremos la paz entre todos", afirmó.

Petersen, que hoy asumirá como subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, realizó estas declaraciones a Radio Del Mar, y aseguró que "nosotros vamos a escuchar al pueblo Mapuche. Ya se lo remarcamos al gobernador, vamos a poner nuestro granito de arena", aseguró.

Fue el gobernador Mario Das Neves, quien confirmó que hoy a las 10, el ex diputado provincial y dirigente del Polo Social, Oscar Petersen, asumirá como nuevo subsecretario de Derechos Humanos de la provincia.

Al respecto, Das Neves indicó ayer que su asunción se da en el marco de la integración de diferentes sectores políticos al Gobierno. "Los temas del país y de la provincia son muy delicados y nosotros no tenemos ningún inconveniente en convocar a otros sectores" señaló al anunciar que "mañana (por hoy) a las 10 estará asumiendo Oscar Petersen del Polo Social como subsecretario de Derechos Humanos".

