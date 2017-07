Petrolero despedido se encadenó al Concejo tras quedar en la calle

La empresa Albatros se encargaba de transportar a personal de San Antonio a yacimientos, antes del temporal del 29 de marzo les notificaron a sus trabajadores que por un cambio de contratista se quedaban fuera de la actividad. "Desde entonces no cobramos nada", explicó Javier Zalazar hoy desde las puertas del Concejo Deliberante donde decidió encadenarse para hacer visible su reclamo.

El trabajador petrolero aseguró que a su entender las instancia de diálogo propuestas por el gremio que lo representa estaban terminadas porque "la conciliación se extendió incluso cinco días más pero por un acuerdo que hizo Albatros con San Antonio, corresponde que ellos (SAI) nos paguen lo que corresponde por despedirnos pero ellos solo reconocen 10 años de servicio y dos meses de preaviso", lo cual no coincide con el tiempo que trabajo en la actividad.

"Hace más de dos meses que no cobro sueldo, no tengo indemnización, ni trabajo. La semana pasada me senté con el gerente y al señor le importó que no se le dé una mala imagen a la empresa con las panfleteadas, ósea no piensan en las familias que afectaron piensan en su imagen, a mí me han cortado la luz, las tarjetas no tengo ni para comer", concluyó.