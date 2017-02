Petroleros de Baker Hughes queman cubiertas

Se trata de ex empleados de la empresa Baker Hughes quienes hace más de siete meses fueron dados de baja y no han logrado ser reubicados en el sector. Le reclaman a Pan American Energy la reincorporación de sus puestos laborales.

Desde las 07.30 horas, llevan adelante una jornada de protesta avalada por el Sindicato Petrolero, una vez que fueron despedidos cuando Pan American Energy no les renovó el contrato a Baker Hughes.

"Hoy decidimos venir a las oficinas de Pan American a manifestarnos de esta manera, otra solución no le vemos, la verdad nos sabemos qué más hacer", lamentaron los petroleros.

Bernardo Cisterna, ex trabajador, explicó a El Patagónico que llegaron a esta situación tras estar más de siete meses "sin trabajo" una vez que la empresa Baker argumentó una significativa disminución de las operaciones por la crisis petrolera.

"Supuestamente hubo un compromiso de PAE que nos iban a reubicar, íbamos a quedar en otro trabajo y no pasó, fue algo que no se cumplió. No tenemos nada", dijo Cisterna

Paralelamente aseguró que durante las primeras horas de esta mañana no los había atendido ninguna autoridad para gestionar o brindar algún tipo de respuesta a los nueve trabajadores afectados.

La medida de fuerza consiste en una quema de cubiertas, pero "no hemos corta do la calle, vamos a esperar a que nos atienda o por lo menos que escuche nuestro reclamo".