El Patagónico | Regionales | PLENARIO PETROLERO - 07 mayo 2017 Petroleros de base aprobaron por mayoría la adecuación de su Convenio de Trabajo La comisión directiva y el cuerpo de delegados del Sindicato de Petroleros Privados Chubut aprobaron ayer el acuerdo de adecuación del Convenio Colectivo de Trabajo que se había preacordado el último martes con el Estado nacional y las operadoras para sostener la inversión y los puestos de trabajo en la Cuenca del Golfo San Jorge. Se dejó en claro que esa adenda al convenio se firmará para que rija de manera exclusiva para toda nueva actividad. El plenario se extendió durante seis horas. "No hay nada para festejar. No hubo aplausos, no hubo nada como otras veces. Lo que nos queda es una cancha de lodo. A partir de ahora vamos a salir a defender cada cosa que venga", sostuvo el secretario general del gremio, Jorge Avila.

La sala de reuniones del Sindicato de Petroleros Privados, en la calle Alem, fue sede del plenario de comisión directiva y cuerpo de delegados donde se aprobó por mayoría el acuerdo que el martes había establecido en Buenos Aires, el secretario general, Jorge Avila, en una mesa donde los dos sindicatos petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge habían aceptado ante funcionarios del Gobierno nacional y representantes de las operadoras una serie de adecuaciones a los convenios colectivos de trabajo para garantizar el nivel de actividad y las fuentes de empleo.

Entre otros aspectos la adenda al convenio colectivo implica aspectos como eliminación del pago de horas de viaje a los yacimientos, trabajar con viento y realizar tareas nocturnas.

El encuentro de ayer comenzó a las 10 con la presencia del ministro provincial de Hidrocarburos, Sergio Bohe, y de la concejal y ex gremialista petrolera Sirley García.

Una vez iniciado el plenario, un significativo número de afiliados trató de ingresar al recinto para pedir que no se aprobara el acuerdo ya que consideraban que "no era la mejor opción para los trabajadores".

Incluso un grupo trató de quemar cubiertas sobre Alem y Aristóbulo del Valle como medida de reclamo por no poder presenciar el plenario.

Los momentos de tensión se acrecentaron cuando un automovilista corrió las cubiertas y continuó su paso por Alem hasta Necochea.

La intención de quemar cubiertas generó el repudio de otros integrantes del Sindicato de Petroleros Privados ya que consideraban que ningún motivo era justificación para cortar la calzada.

El plenario finalizó cerca de las 16 luego de seis horas de debate. Tras el cónclave, Avila, sostuvo en diálogo con El Patagónico: "no hay nada para festejar. No hubo aplausos no hubo nada como otras veces. Lo que nos queda es una cancha de lodo. Apartir de ahora vamos a salir a defender cada cosa que venga".

"Uno tiene que explicar lo que no está preparado para hacer. Yo no estoy preparado para dar cosas, estoy preparado para pelear y defender los intereses de los trabajadores, pero también tengo que mirar el mapa que tengo para resolver los problemas y acá no hay otra alternativa que nos permita garantizar 18 perforadores, 35 workover y 33 pulling hasta diciembre", agregó.

El referente gremial dimensionó que la situación actual no es la mejor para los petroleros convencionales. "Nosotros tampoco tenemos un Vaca Muerta que nos garantice 10 mil puestos de trabajo, encima tenemos un barril en baja, somos la única provincia que exporta y que no tenemos los reembolsos de los puertos, por eso la actividad convencional no tiene futuro", lamentó.

Sin embargo, "Loma" celebró que la jornada que el plenario se haya extendido durante seis horas porque implica que puso en práctica la democracia sindical.

"No fue un día para nada agradable, pero fue un día de democracia porque pudimos debatir durante seis horas que en ningún lugar del país se hizo y no hay ningún gremio con la capacidad para debatir lo que vamos a hacer para el futuro. Esto es democracia sindical y me llena de orgullo esa parte", indicó.



MIRAR EL FUTURO

El secretario general de Petroleros Privados también manifestó que la premisa de firmar este acuerdo es que permitirá tener un mejor panorama durante los próximos meses. "Hoy en día, el demonio de Comodoro Rivadavia venimos a ser nosotros, pero esperemos que en el futuro cuando los trabajadores puedan sobrevivir podamos tener un mejor posición para negociar", sostuvo.

"Acá hay que tener en cuenta el cambio de tecnología y energía porque cada vez se va a perforar menos y eso es cada vez menos trabajo para la gente y eso nosotros también debemos asumirlo", subrayó.

"Es una actividad que lamentablemente entra en una etapa que en el futuro, si uno lo mira dice que si no saca hoy lo convencional ¿cuándo lo vamos a sacar? Si toda la inversión está en todo lo no convencional. Hoy todas las operadoras que funcionan acá compran un yacimiento en Vaca Muerta y al mes se quieren ir, pero no lo pueden hacer porque tienen un contrato firmado y saben que los vamos a correr", advirtió.

Avila explicó que mañana viajará a Buenos Aires para firmar definitivamente el acuerdo y continuar luchando por otros problemas que atraviesa la Cuenca del Golfo San Jorge. "El lunes estamos viajando a primera hora porque tenemos una agenda de trabajo impresionante. No estamos apurados porque primero hay que resolver algunos problemas que tenemos como los telegramas de despidos de Pecom o Burgwardt con deudas impresionantes de horas", afirmó.





















