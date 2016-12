Petroleros entregaron un petitorio a la gobernadora

Caleta Olivia (agencia)De la reunión también participaron el vicegobernador Pablo González, y los ministros Juan Donnini (Economía), Leonardo Álvarez (Producción), Fernando Basanta (Gobierno) y Paola Vessvessian (Desarrollo Social), además del secretario de Trabajo , Teodoro Camino y el presidente del Instituto de Energía, Jaime Alvarez, entre otros funcionarios.Mientras, la delegación de gremialistas estuvo encabezada por Claudio Vidal, secretario general del sindicato de los petroleros convencionales y Ricardo Soporsky, en representación de los jerárquicos.Hicieron entrega a la gobernadora del petitorio que fue elaborado hace pocas semas y avalado por unas veinte mil firmas de trabajadores del sector y vecinos en general de diferentes ciudades.A través del mismo se solicita a funcionarios provinciales y legisladores que representan a esta provincia, asumir un compromiso de "defensa de las fuentes de trabajo existentes para no afectar a la economía regional". Explicitan la crítica situación por la que atraviesa el sector de los hidrocarburos.AVAL ESTATALEn el mismo encuentro fue firmado un documento de las partes por el cual se estructuran acciones conjuntas que contrarrestar la problemática.Luego, la gobernadora dijo al periodismo: "para Santa Cruz el petróleo es un recurso muy importante como fuente de financiamiento, desarrollo y crecimiento, pero lo más importante es que jefes y jefas de familia puedan mantener sus trabajos".En tal sentido sostuvo: "si no trabajamos de una manera integral, no vamos a hacer frente a las distintas problemáticas que se están dando". Y adelantó: "ya hemos diseñado algunos caminos que seguramente serán replanteados en los próximos días pero que tiene que ver con defender con toda nuestra fuerza, nuestras posibilidades y capacidades, las fuentes de trabajo".A su vez, los dirigentes gremiales agradecieron el hecho de que la gobernadora los haya recibido e interesado por la difícil situación que atraviesa ese sectorDe manera específica, Claudio Vidal destacó: "es importante que el Estado provincial atienda la necesidad de los trabajadores". Mientras, Ricardo Soporsky, informó que junto con las diferentes áreas del Gobierno provincial se trabajará "para delinear una estrategia que nos lleve a lograr la sustentabilidad del empleo".