Petroleros exigen que se anulen 1500 despidos

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra llevará al Ministerio de Trabajo de la Nación el pedido de los trabajadores para dar de baja a la medida arbitraria que dejo sin sustento a más de mil familias.

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra dijo ayer que pedirán la nulidad de los despidos porque "no se ejecutaron de acuerdo con la Ley 24013, que es muy clara y que da cuenta de que no se pueden realizar sin algunos requisitos previos".

En declaraciones radiales, el líder sindical indicó que en esta oportunidad se llevaron adelante sin el preventivo de crisis ni avisar al Ministerio de Trabajo con antelación. Por esa razón, "esos despidos quedaron invalidados" y eso es lo que se resolvería hoy.

La anulación implicará que los petroleros cuenten con un subsidio de una suma próxima a los 20 mil pesos por mes, en tanto que el sindicato mantendrá la cobertura social de los afiliados.

HALLIBURTON

En tanto unos 300 trabajadores de la empresa Halliburton de Neuquén se encuentran con retención de tareas porque denuncian que se les liquidaron mal los haberes, con la mitad de las horas trabajadas en el campo. "Anoche (por el domingo) nos reunimos en los portones de la base para pedir explicaciones por la mala liquidación de las horas trabajadas. Nos liquidaron 12 horas cuando trabajábamos 24. Eso significa menos de la mitad de los haberes", explicó Carlos, uno de los obreros apostados en el frente de la empresa, a LU5.

Desde el domingo a las 20, los petroleros se reunieron frente al portón de la empresa para acordar las medidas a seguir y evitar que salieran los tenían que subir al campo. "No hay explicaciones por esta mala liquidación del sueldo. No pasó con otras empresas. No cumplieron con el acta de productividad del 20 octubre, no sabemos si está homologada", resaltó.

SCHLUMBERGER

Por otro lado, petroleros de la empresa Schlumberger paralizaron las actividades en Añelo desde ayer por la mañana porque denuncian que se les hizo una incorrecta liquidación de los haberes.

schlumberger.jpg La Mañana de Nequén





"No estamos siendo respaldados por el sindicato tampoco, desconocemos qué está pasando", señaló un trabajador que prefirió preservar su identidad.

Dijo que se encuentran en una situación similar a la que ayer se dio a conocer sobre los trabajadores de la empresa Halliburton. "A nosotros también nos depositaron los sueldos con recortes del 40%. Pagan en término pero la suma que se les antoja", se lamentó.

Sostuvo que los principales afectados son quienes desarrollan sus actividades en servicios especiales, especialmente en terminación de pozo.