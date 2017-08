Petroleros Jerárquicos brinda su espacio para capacitaciones de Tránsito municipal

Prueba de ello son las tareas que se realizan en sus instalaciones de Caleta Olivia y que son muy variadas. Entre ellas está la encabezada por Marcelo González, del departamento municipal de Tránsito, quien se mostró agradecido con el encargado de la sede e integrante de comisión directiva, Miguel Troncoso.El prosecretario de Actas, Prensa y Propaganda del sindicato, puso en valor que desde ese sector del municipio "están trabajando permanentemente con una academia inspectores en la actual preparan a su gente, para lo cual utilizan nuestras instalaciones".González, quién es el supervisor de tránsito de la Municipalidad de Caleta Olivia, lleva adelante capacitaciones en dicha instalaciones y le comentó a la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda que conduce David Klappenbach, el agradecimiento que sienten para con el gremio."Agradecemos la posibilidad que nos da el Sindicato Petrolero Jerárquico a nosotros de funcionar aquí. Pertenecemos al municipio y tenemos una realidad muy complicada en lo económico, pues no tenemos instalaciones acordes para poder realizar todo esto para la academia de inspectores de tránsito, cuyo fundamento es el de capacitar y profesionalizar a toda la gente que tenemos en este sector operativo, como también de todas las áreas", detalló.Y comentó en tal sentido: "cuando vinimos a Petroleros Jerárquicos , nos encontramos con Miguel que siempre nos dio la posibilidad de funcionar aquí, lo mismo agradecemos la apertura que nos brindó José, que siempre quiere trabajar en lo social y que en cada instancia o cada situación que queremos hacer desde el municipio, en el sector de tránsito, siempre tenemos la colaboración y la predisposición suyas para utilizar las instalaciones"."Siempre decimos que en realidad el edificio de Jerárquicos no está acorde a la ciudad, porque sus instalaciones son de primera. La idea era capacitar, educar y profesionalizar a los inspectores; y qué mejor lugar que en estas instalaciones que tienen todos los servicios de primera para poder hacerlo", señaló González.Del mismo modo, expresó: "cuando tenemos alguna idea, se la venimos a plantear a Miguel, pero la hemos hablado con José también porque somos conocidos en la actividad, hemos compartido trabajo en San Antonio Internacional y siempre tenemos un sí de parte de ambos; cada vez que tenemos una actividad como fue la de ser sede del Consejo Asesor Provincial de Seguridad Vial, o tener algún acto como la entrega de indumentaria que se hizo hace poco tiempo para todo el personal de Tránsito, siempre la respuesta es positiva a la hora de lo que propongamos"."Esto nos ayuda y mucho. Sabemos que la situación del municipio es complicada en lo económico y apuntamos al tema de la capacitación y la información, al tema de hacer mucha prevención ya que los recursos no los tenemos en la medida de lo que necesitamos. Entonces, es importante contar con este tipo de espacios para poder trabajar y colaborar a tener una ciudad más segura ya que nuestro objetivo siempre es preservar las vidas", determinó.