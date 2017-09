Petroleros Jerárquicos entregó regalos para hijos de sus afiliados en Río Grande

Entre las últimas semanas de agosto y las primeras de septiembre, tuvo lugar esta entrega

para la cual se llevó una cantidad de 170 regalos a la planta de la operadora Total Austral. Allí los afiliados en su último día de rotación se llevaron hacia su domicilio los obsequios para sus hijos.

"Hay que recordar que la mayoría de los afiliados que trabajan acá en Tierra del Fuego bajan de su rotación y se van directamente al aeropuerto para regresar a su lugar de origen, así que les alcanzamos los juguetes hacia su trabajo para que cuando bajaran, se los pudieran llevar", detalló Pozo a la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda del gremio conducida por David Klappenbach.

Y comentó: "a los afiliados que viven en Río Grande, aquellos que son de la isla, para ellos se dispuso que pasen a retirar los juguetes en la sede que hoy tiene la institución en esta ciudad, donde también se está haciendo entrega a todos los afiliados de la 'Canasta Jerárquica', otro beneficio más que hoy tienen nuestros representados y que forma parte del Programa 'Compremos Juntos' de nuestra mutual".

"Esto está teniendo muy buena aceptación a los muchachos, que además de llevar la información hacia sus compañeros de qué artículos constan las cajas, los incitan a verla personalmente y es algo que ha tenido realmente muy buen suceso. Al día de hoy, tal como en el resto de las localidades, se siguen entregando hasta dos cajas por afiliados máximo, y es una iniciativa que realmente marcha muy bien", enfatizó.

Para ese trabajo Pozo no está solo, sino que cuenta con el acompañamiento y la ayuda de los colaboradores que tiene el gremio para armar dichas cajas, con tantos productos entre alimentos no perecederos y artículos de limpieza "en la que siempre hay que estar muy atentos para que no falte nada, y ellos siempre están muy bien predispuestos", deslizó. "Arrancamos con 96 cajas y fue un trabajo muy extenso con la ayuda del administrativo que tenemos en la sede, que es Pablo Lucero y cinco afiliados de diferentes empresas para armar las cajas, con el gran beneficio que esto tienen para los afiliados", sostuvo Pozo.

"A nosotros nos reconforta poder armar estás cajas, porque el costo de vida es algo que acá también se está padeciendo y se ha encarecido", subrayó.

Pozo remarcó: "esto es un gran beneficio para ellos, el poder adquirir esta caja jerárquica al precio que hoy se está entregando, y los afiliados siempre quieren hacerse de este oportunidad",

También recordó a la gente de Sarmiento, donde fue encargado de sede anteriormente "porque uno no se olvida que allí tenemos afiliados y son bastantes aquellos de los que uno siempre guarda un gran recuerdo".