El Patagónico | Regionales - 04 enero 2017 Petroleros Jerárquicos iluminan la laguna del barrio Güemes de Las Heras Con el trabajo de la Agrupación Patagonia Austral de los petroleros jerárquicos y el apoyo del municipio y empresas.



La Agrupación Patagonia Austral de Petroleros Jerárquicos iluminó el terreno de la Laguna de barrio Güemes en la localidad de Las Heras. La tercera etapa de labores incluye el alumbrado que se viene a sumar a las tareas de limpieza, riego y colocación de bancos, y la inminente instalación de juegos que serán donados por la organización sindical.

Carlos Rodríguez, referente en esa localidad de la Agrupación Patagonia Austral, destacó que para este logro ha colaborado mucha gente desde la municipalidad conducida por el intendente José Carambia, especialmente desde el sector de Obras Públicas y Red Eléctrica y cableado.

"También agradecemos a las empresas que hemos pedido colaboración, como Cerro Dragón, Figueroa que es una empresa local, -por la llegada de más de 15 palmas con reflectores de 400 Watt cada uno- o de Clear que nos dio una mano con los baños", describió.

Rodríguez señaló los responsables de llevar todo adelante además de él y Arroyo, sus compañeros Ever Zambrano, Pablo Guenchelen, Daniel Álvarez, Carlos Aparicio,Walter Latorre, Luis Manquemilla, Claudio Flores, Darío España, Pedro Vilches y Cristian Campillay.

"Este grupo de trabajo es con el que compartimos todas estas acciones. Estamos siempre en el lugar y hasta tenemos las llaves de ahí, compartimos la satisfacción de realizar estas cosas y también agradecemos a los cuidadores de la Laguna que están constantemente con nosotros", enfatizó Rodríguez.

Desde la Agrupación se propusieron trabajar en un lugar que es el único que tiene el pueblo dónde se puede ir a caminar en familia. Estaba casi armado y sólo faltaba forestar, limpiar y poner agua. En el medio, el lugar tiene una laguna y la Municipalidad local no tiene cómo sacarla de allí, y la gente que cuida el lugar no contaba con los medios necesarios como para regar las plantas y empezar a darle vida de nuevo.

"Nosotros lo recorrimos y vimos que adentro tiene un tanque de 200 cúbicos de agua. Hicimos un poco de limpieza, conseguimos las bombas para poder regar mediante un circuito armado que tiene el predio, y a la vez reacondicionamos todas las bocas de salida, que tenían las válvulas pegadas, para que el mismo funcione", señaló Rodríguez.

Tampoco había bancos ni un lugar donde la gente pueda descansar, entonces con la gente de la Agrupación, fabricaron seis unidades con caños de los tubings y los pallets de la arena de fractura, que los desarmaron, cepillaron la madera y la barnizaron, y luego se instalaron una vez que fueron entregados al municipio para que los colocara cerca de los árboles.





Fuente: