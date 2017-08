Petroleros Jerárquicos inaugura el 4 de septiembre su plan de viviendas en Km 5

"El 4 de septiembre a las 18:30 tenemos un acto que vamos a realizar, que es la entrega de títulos de las viviendas de Kilómetro 5, el primer barrio que hemos hecho", destacó con orgullo Facundo Barboza, secretario de la Mutual del Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral. Explicó que en esa entrega van a darle su título a cada uno de los que ya están titularizados, que son la gran mayoría del total del barrio (cerca de 100) en el marco de un esfuerzo administrativo y de gestión importante, subrayó.El dirigente de esa entidad remarcó en diálogo con la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda del Gremio, conducida por David Klappenbach: "esto también es un esfuerzo de la escribanía, porque se han gestionado todos los procesos, dinamizándolos, poniendo personal directamente relacionado con esta mutual para que saque lo más rápido posible y con absoluta prolijidad".La entrega de títulos se realizará en el salón de la parte baja del Parque Saavedra, aunque independientemente de eso se va a trasladar físicamente todo al martes 5 de septiembre a las 17:30, con el corte de las cintas del barrio donde ya se le dará posesión a los primeros 40 propietarios de la primera fila que se inaugura de los dúplex, marco en el cual Barboza indicó: "a partir de ahí se disparará un programa que cada 20 días entregará 20 unidades habitacionales, con lo cual a mediados de octubre estarían las 128 casas ocupadas por sus propietarios"."Los invitados más especiales que tenemos son los propietarios, porque realmente con ellos debemos resaltar un montón de cualidades y potencialidades que hemos logrado: una, que ellos hayan confiado en nosotros y que nosotros hicimos el barrio; y otra es que han consolidado su Mutual, la han capitalizado", agregó.PROGRESO SOSTENIDO"Hoy la Mutual, y esto no es menor, es una institución que en su parte de vivienda puede realizar los barrios que necesiten todos nuestros socios -y donde lo necesiten- que no es poco. Y lo hacemos nosotros por nosotros mismos, ya lo hemos hecho eficientemente", sostuvo el secretario. Y puso en valor el insistir sobre la idea de que pueden llegar a realizarlo lo más profesionalmente posible, y que eso puede llegar a lograrse.Barboza destacó: "lo hemos hecho todo con esfuerzo nuestro, privado. Por supuesto que también con el Sindicato Petrolero Jerárquico apoyando y apalancando constantemente, que sin ese acompañamiento esto realmente no se hubiese podido lograr. Por eso también el agradecimiento a toda la Comisión Directiva del Gremio, a nuestro secretario general, José Dante Llugdar que es nuestro conductor y también presidente mutualista, que él ha potenciado todo esto"."Uno se siente bien, estamos llegando al gran día; pero realmente tiene que ser una alegría para todas las familias que van a poder ocupar sus casas que durante más de dos años han hecho el esfuerzo de todos los meses estar aportando una cuota para poder tener su vivienda", dijo el mutualista. Y remarcó: "eso es muy loable, ha habido mucho sacrificio de su parte y realmente es un momento de agradecer de acordarse del equipo de trabajo", afirmó.En ese marco, mencionó a quien ha sido su pilar dentro del Sindicato en el trabajo diario, el Secretario Adjunto, Luis Villegas "que aparte de ser Comisión Directiva del Gremio y de la Mutual, es el Presidente de la Comisión de Vivienda y nos hemos apoyado mutuamente en todo este camino recorrido, hemos crecido, conformando un gran equipo con el Tesorero Daniel Mancuello, el protesorero Cristian Nieva que está en toda la gestión de compra y la parte técnica de parte del arquitecto de la obra".Agradeció asimismo la tarea de Sebastian Planas, que es quien gerencia la mutual "haciendo el aguante en términos de si hay muchas cosas que hoy él se encarga, a las que antes me dedicabas yo, y me permite focalizarme más en proyectos como el del barrio y terminarlo"."Realmente hemos conformado un equipo interdisciplinario muy, muy bueno; por eso también hay que agradecerle a todos los empleados de la Mutual, desde Héctor Führ, Sergio Weinberger; la gente de Atención al Socio, todas las chicas, como también la de Turismo, al propio Diego Carbone en la parte Comercial, los de sistemas e informática. Hemos hecho algo que no es fácil, pero que es lo que se logra con tiempo trabajo y sacrificio, cuando hay dedicación y compromiso para darle servicios a todos los Socios de la Mutual", analizó Barboza."Tengo cuatro cuadernos de todas las gestiones. Empecé en 2009 como Tesorero, cuando se fundó la Mutual. Después fui Secretario y vamos a ver de seguir con un tercer mandato, pero ha transcurrido mucho tiempo y en un resumen de toda esa gestión desde aquella ilusión inicial hasta que esto se convirtió en una necesidad, en un proyecto, y ahora en una realidad, me pone muy contento y este es un desafío y una realización personal para uno en la vida. Porque uno acá viene y cumple una tarea lo mejor que puede, dentro de lo que le es encomendado, pero muchas veces ese encomendado tiene que ver con lo que uno puede llegar a gestionar e imaginar que se puede realizar con un grupo de trabajo como el que tenemos", describió sobre la evolución histórica de la entidad y su participación en la misma.Por esa razón, agradeció "a todos los que han participado en esta primera etapa, este primer barrio, y que se acuerden que es muy importante que cada uno internalice a la Mutual como propia, porque que hayamos logrado hoy todo esto un grupo de dirigentes, es importante, pero más importante es que la mutual queda con toda la capacidad como para generar los barrios que necesitemos en los lugares que lo necesitemos, cumplimentando la necesidad habitacional de todos los Socios. Eso para mí es mucho más importante y trascendente a la hora de ponerlo en valor".Barboza señaló que han pagado todo el aprendizaje en el barrio de Kilómetro 5 "pero eso no quita que sigamos aprendiendo estudiando y perfeccionándonos, porque siempre surgen inconvenientes nuevos, gestiones nuevas, donde nosotros interactuamos mucho con las municipalidades y siempre estamos aprendiendo. Sabemos que la burocracia es complicada en algunos puntos, sobre todo cuando hay una necesidad real de vivienda"."También interactuamos con los organismos del Estado como en el caso de Santa Cruz, con Servicios Públicos y Distrigas; en Comodoro hemos transcurrido una experiencia muy importante con Camuzzi Gas del Sur y la SCPL, con lo cual diría que seguimos aprendiendo todo el tiempo", añadió.Finalmente, subrayó: "hemos adquirido experiencia hasta para llevar cada uno de los puntos de cada reunión y hacerlas efectivas a estas en los tiempos que tenemos, por lo que creemos que incluso los planes en Santa Cruz van a ser aún más eficientes, y cada vez más va a estar más cerca del objetivo ideal, que es poder realizar una casa por día, terminarla y que la gente cambie un alquiler por su vivienda propia".