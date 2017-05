Petroleros Jerárquicos recibe las declaraciones juradas de sus afiliados para presentar en AFIP

El Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral informó que a partir del viernes inició la recepción en sus sedes de Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia las declaraciones juradas de sus afiliados que deban informar o pagar los impuestos de Bienes Personales y Ganancias del periodo fiscal 2016.La fecha límite para su recepción es hasta el 2 de junio en el caso de Bienes Personales (personas que posean bienes valuados en más de 305 mil pesos), ya que su vencimiento para el pago corre a partir del 13 de junio en adelante. No obstante ello, se continuará recibiendo la documentación, aunque con la aclaratoria de que no se podrá asegurar que el trámite sea cumplimentado antes del vencimiento.En el caso de aquellos que solo deban realizar las declaraciones juradas informativas de Ganancias y Bienes Personales con vencimiento al 30 de junio de 2017, (sueldos brutos anuales del 2016 mayores a $500.000), se les va a recibir dicha documentación hasta el 23 de junio inclusive, trámite que resulta totalmente gratuito.La atención en el salón de usos múltiples de la Sede Central de Comodoro Rivadavia, Chubut, se realiza los lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 y de 16 a 20. Mientras, los servicios proporcionados por la contadora en la localidad de Caleta Olivia, serán para afiliados de esa ciudad como también los de Pico Truncado y los de Las Heras, quienes deberán acudir con orden de consulta, la que podrá ser retirada en la sede caletense del sindicato, de 8 a 20.REQUISITOSAquellos contribuyentes que deban solo deban realizar las declaraciones juradas informativas correspondientes al ejercicio 2016 del impuesto a las Ganancias y/o sobre los bienes personales en virtud de las RG 2347 deberán presentar como mínimo, y sin perjuicio de requerir documentación adicional según la particularidad de cada caso, la siguiente documentación:1. F 649 año 2016, en caso de haberse jubilado, presentar los recibos (tickets) de liquidación de las mismas (siempre que pertenezcan al periodo 2016).2. F 572 presentado ante su empleador correspondiente al ejercicio 2016 (sale de la página de AFIP).3. Detalle de saldos en cuentas corrientes bancarias (cajas de ahorro, cuentas corrientes, plazos fijos, etc.) al 31/12/2016 (debe detallarse el Banco, CBU dé cada una de las cuentas y la moneda o anexar el extracto correspondiente)4. Detalle de la tenencia de efectivo en moneda nacional y/o extranjera al 31/12/2016 (esta tenencia debe ser aquella no contemplada en las cuentas corrientes)5. Fotocopia de título de propiedad de automotores y/o copia del impuesto automotor al 31/12/2016 (en caso de no tener título, pero si la posesión, alguna documentación que respalde la tenencia y su valor). En aquellos casos en que haya procedido a la venta de algún vehículo, debe anexar el boleto de compra venta y el CETA.6. Fotocopia del título de propiedades inmobiliarias y copia del impuesto inmobiliario al 31/12/2016 (o solicitar al municipio un certificado de valuación fiscal al 31/12/2016).7. Número de DNI, nombre y apellido, fecha de nacimiento de: cónyuge, hijos, y otras cargas de familia (padre, madre, suegro/a nietos, abuelos, etc.) Siempre que los mismos se encuentren a cargo del declarante y hayan sido incluidos en el F 572 mencionado en el punto 2). Esto debe obviarse en el caso de haber presentado el 572.8. Detalle de créditos con entidades financieras (deudas prendarias, personales y/o hipotecarias; debe exponerse la institución, el CUIT, el importe total del préstamo recibido y el saldo de capital pendiente al 31/12/2016).9. Clave fiscal10. Debe indicar además, si es monotributista o no. En caso de serlo, debe indicar categoría y monto de facturación anual durante el 2016. Asimismo, debe informar los pagos por dicho concepto efectuados durante el año.11. En caso de corresponder, adjuntar el pago de anticipos sobre Ganancias y Bienes Personales del periodo 2016 (ya que dichos pagos, se descontaran del impuesto a pagar que resulte).Aquellos sujetos que no presentaron las DDJJ correspondientes a 2015 o que se encuentran obligados por primera vez a presentarlas, adicionalmente a los puntos anteriores deberán aportar la información mencionada en los puntos 3) al 8) al 31/12/2015.