Petroleros Jerárquicos se reúnen hoy por vivienda y terrenos en Las Heras

La sede Las Heras del Sindicato de Petroleros Jerárquicos trabaja a pleno en conjunto a la mutual. Con la incesante labor de su encargado y vocal de comisión directiva, Dolorindo Santander, el gremio que conduce José Llugdar sigue avanzando de manera conjunta con la entidad mutualista para hacer extensivos sus beneficios a la totalidad de los afiliados a la institución sindical.Santander remarcó en tal sentido que se está trabajando en varios aspectos y muy bien, "dándoles un buen servicio al afiliado al sindicato y al socio de la mutual y el miércoles 29 de marzo a las 19 (por hoy) se va a realizar una reunión con todos ellos para hablar del tema vivienda y terrenos".El encuentro será en la sede del gremio en Las Heras. "Ya he hablado con el secretario de la mutual, Facundo Barboza, porque los mismos compañeros son los que han pedido estas reuniones y él nos dio el ok para realizarla", adelantó el referente en esa ciudad santacruceña.E indicó: "la gente también quiere saber sobre los proyectos que ha mencionado en sumomento nuestro Secretario General, así que, qué mejor que llevar adelante una reunión para informar y dejar todo bien claro", enfatizó.A la vez, Santander mencionó que allí se está trabajando arduamente con las canastas de la mutual, del Programa 'Compremos Juntos'. "Están saliendo muy bien, especialmente ahora que han bajado los precios a $2.500 para las cajas de alimentos no perecederos y de limpieza", expresó el dirigente.Asimismo, en la continuidad de los servicios que se prestan día a día desde la entidad mutualista, el propio integrante de comisión directiva hizo entrega recientemente de un nuevo subsidio a un socio de la mutual jerárquica, en este caso por nacimiento, según estáreglamentado por la institución. Resultó beneficiario así Julio Andrés Altfater, a quien además extendió sus felicitaciones de parte de todos quienes forman parte de la plana directiva del gremio.