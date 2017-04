El Patagónico | Regionales | TEMPORAL - 13 abril 2017 Petroleros jerárquicos también se arremangaron Julio Romero, quien preside el brazo político del Sindicato de Jerárquicos del Petróleo que encabeza José Llugdar, puso en valor la colaboración de todos los que hacen posible que se extienda la mano que se le da a los damnificados por el temporal de lluvias que azotó en los últimos días a Comodoro Rivadavia.

"Quiero agradecer más que nada a la gran cantidad de gente que estuvo implicada en esto desde un primer momento en el que empezamos a contactarnos con quienes realmente nos necesitaban. Primero tuvimos la conexión con Oscar Peralta en Kilómetro 8; en esa zona donde había muchísima gente que la estaba pasando mal, mucha de ella de avanzada edad que lo ha perdido todo, y muchísimos chicos a los que también sacamos llorando de su casa", describió Romero, reflejando lo lamentable de la situación.

Y agregó que "estos son días muy complicados para poder razonar o pensar, y sin tiempo siquiera para ponerse mal porque no deja de ser un trabajo y las situaciones uno las vive y le resulta muy complicado poder sobrellevarlo, pero para la gente que las pasó, lo son más aún".

"Esta movida la iniciamos el miércoles de hace un par de semanas cuando fue la primera lluvia, con un grupo de hombres en el que más allá de las situaciones que se han vivido, se nos ha partido el alma por diferentes situaciones que hemos vivido. También hubo mujeres colaborando con nosotros y todos se movilizaron, aun los que estaban dentro de sus casas que colaboraron llamando por teléfono coordinando cómo recoger cosas, y en ver dónde estaba llegando el agua amenazando las viviendas", enumeró.

Romero mencionó a la gente con la cual expresa su gratitud: Lucas Maldonado, Ricardo Reales José Mansilla, Pablo Mansilla, Ricardo Constanzo, Jorge Pincheira; Gustavo Subirá, Oscar Peralta, Javier Araneda, Carla Guichacoy, Alejandro Urbano, Lily Pardo, Karina Segovia y el cuerpo de los Gremiales con el secretario José Uribe, y los referentes Sixto Barceló y Víctor Martínez.

"Acá hubo gente que colaboró para que coordinemos todo lo que era la salida del predio con mercadería, agua, colchones, frazadas; y poderla llevar a distintos lugares donde realmente hacía falta. Eso no quita que esto pare ahora, sino que seguimos en lo mismo, y todavía tengo una camioneta cargada para salir a repartir agua y también con frazadas que me han pedido", dijo con visible ánimo de seguir ayudando.



LABOR COMPROMETIDA



El presidente de la Agrupación Patagonia Austral Argentina de Petroleros Jerárquicos señaló que lo actuado "es realmente para destacar, más allá de las voces que señalan que no hay que mostrarlo; hay quienes sostienen eso, pero también es cierto que las actitudes de algunas personas y la buena predisposición, siempre hay que ponerlos en valor".

Del mismo modo, expresó que también hay que agradecer al intendente Carlos Linares y al vice Juan Pablo Luque "por darnos la oportunidad de entrar en su grupo de trabajo y que nos dijeran dónde hacían falta cosas. Teníamos disponibles cuatro o cinco camionetas con gente para recorrer diferentes lugares de Comodoro y darles una mano. Por eso el agradecimiento es para todos los que trabajaron en el Predio con mucha predisposición".

Asimismo, Romero sostuvo que tuvo contacto con Juan Khouri, quien organiza la salida de la mercadería del Predio Ferial de Kilómetro 9.

"La verdad es para destacar todo lo que se hizo porque esto ha sido muy repentino. Lo mismo quiero subrayar la actitud que tuvo nuestro secretario general por las cajas con mercadería donadas que van a ayudar a muchísima gente que lo está necesitando, y por último quiero destacar la predisposición de la gente de la Mutual que puso a disposición maquinaria para ayudar en estos días", concluyó.



AGRUPACION COMODORO 4X4



Pablo Domínguez, referente de la misma, señaló que en más de una oportunidad se cruzó con Romero y la gente que lo acompañaba en sus tareas solidarias ante la catástrofe. Desde su lugar ante esta eventualidad, dijo que anduvieron mucho por la zona sur comodorense, especialmente en el barrio Juan XXIII, uno de los más afectados.

"Allí el panorama ha sido muy triste, con muchas casas destrozadas y gente que ha perdido todo lo que pudo hacer durante su vida. Pudimos entrar a varias a ayudar y había partes donde con las camionetas incluso no podían entrar, y eso nos dejó muy limitados, incluso viendo tanquetas enterradas. Fue muy triste lo que pasó", dijo el referente de las camionetas todo terreno.

Domínguez indicó que los vecinos del Juan XXIII siguen precisando que vayan máquinas y hasta escribieron la palabra "AYUDA" en la calle, prendiendo fuego para que los vean desde los helicópteros del Ejército Argentino, configurando "un panorama muy triste donde quienes perdieron todo lo que necesitan es colaboración, solidaridad. No solamente con la camioneta se puede ayudar, también con un par de botas de goma y palas se puede contribuir con esto. Nuestra actividad aparte de ser algo que a nosotros nos gusta, sirve para que podamos ayudar con todo esto que está sufriendo Comodoro y significa un orgullo aportar el granito de arena para hacerlo y que la ciudad salga adelante. Por eso le envío un abrazo muy grande a la gente que comparte esta locura del 4x4 que en este momento pudimos dar una mano de solidaridad", finalizó.

