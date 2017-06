Petroleros Jerárquicos: ya hay canastas del programa "Compremos Juntos" para retirar

"La semana pasada llegó el primer envío de las cajas con un pequeño retraso de un día por los cortes de rutas y ya se puede decir que tanto en Comodoro Rivadavia como en las sedes del norte de Santa Cruz, se están entregando las mismas", detalló el coordinador general de la entidad, Sebastián Planas.

Y recordó que a la canasta, que lleva un procedimiento de solicitud y pago, la gente la va retirar a las sedes, pero que además quien no sepa el procedimiento, por primera vez se puede acercar y solicitar que el personal de atención al socio le explique cómo cargar la canasta a través de la página web de la institución.

"En base a la experiencia, nos dimos cuenta de que es muy importante el compromiso de cuando uno solicita y paga, que obviamente va a retirar la mercadería, porque si no asumimos un riesgo ya que cabía la posibilidad de que se hicieran solicitudes y luego no las fueron a buscar", admitió Planas.

En ese marco, es que consideraron desde la Mutual que no pueden especular acerca de cuándo viene o no viene la mercadería "porque esto es realmente un beneficio y lo más importante es que así se entienda, porque son elementos que están entre un 35 y un 40% por debajo del valor de mercado", explicó el coordinador. Todo esto supone un gran trabajo de equipo en el cual tiene un rol fundamental el secretario de la mutual, Facundo Barboza, logrando que el valor actual del par de cajas que componen el programa (una de alimentos no perecederos y otras de artículos de limpieza), sea de $2.950.

Al respecto, Planas expresó: "nosotros podemos hacer un análisis, pero el mejor que se puede hacer es el de la persona que va a retirar como socio, y esto es también algo que muchas veces ha sido lo que nos hizo cambiar o readecuar la canasta en cuanto los productos que contenía, porque hay cosas que uno se da cuenta que no valen tanto la pena y se pueden agregar otros artículos, incluso más de los mismos en algunos casos como la lavandina, en lugar de los de higiene personal por ejemplo".





MODALIDAD DE SOLICITUD

Desde el miércoles 14 de junio, está online la opción a través de la página web www.mutualdepetroleros.com marco en el cual cada una de las sedes del sindicato están al corriente del procedimiento e instruidas en su uso, para informar acerca de la habilitación del sistema de solicitud y pago.

Ha vuelto a estar operativo el botón 'Canastas' para realizar la solicitud de esta importante herramienta de ahorro para todos los Socios de la Mutual, nuevo ciclo en el cual resultará primordial la carga de la solicitud de pedido de la Caja Jerárquica, así como su pago, para poder retirarla de cada una de las Sedes.

Las formas de inscripción serán tres: 1) A través de la página web, sumando el novedoso sistema de Mercado Pago que permite que la Canasta pueda ser pagada online junto a la solicitud. 2) A través del teléfono, donde la operadora de la Sede podrá cargar sus datos en la solicitud, así como cobrarle telefónicamente con tarjeta de crédito a través de sistema de LAPOS. 3) De forma presencial, donde el Socio podrá acercarse hasta la Sede para solicitar que le carguen su pedido, y pagar su canasta a través de tarjeta de crédito, débito o cambio exacto. El número máximo de canastas por socio al mes sigue siendo de dos.

Es muy importante tener en cuenta que el proceso necesariamente estipula que se pedirán,

y se entregarán, aquellas canastas que estén solicitadas y pagadas previamente. Es decir, cada canasta debe tener una solicitud realizada en sistema (personal o través de la asistencia de las sedes) y su correspondiente pago, que generará la factura.