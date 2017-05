Petroleros Privados apunta a que la adecuación del convenio solo rija para las nuevas inversiones

El secretario adjunto de Petroleros Privados, el diputado provincial Carlos Gómez, confirmó ayer que la adecuación a los convenios colectivos de trabajo, que el martes firmaron en el ministerio de Economía de Nación los titulares de los dos gremios petroleros, en el caso del sindicato que representa se analizará y se discutirá en el plenario que se realizará mañana, a partir de las 9.

En diálogo con Radio Del Mar, Gómez insistió en que lo suscripto por el secretario general Jorge Avila "es un preacuerdo" porque "quedó sujeto al tratamiento que la comisión y delegados harán del mismo el sábado".

El sindicalista indicó que las modificaciones, que en la letra implican cambios importantes en las ventajas o conquistas laborales que tienen los petroleros, ya se están discutiendo en yacimiento y otros sectores de trabajo. "Los compañeros están todos informados y obviamente ya se va tomando postura, que es la que se recibirá en el plenario del sábado", remarcó.

Gómez también adelantó que se decidió esperar hasta mañana ya que hoy "se sabrá si los trabajadores cobrarán -y cómo- los sueldos de abril. Por las dificultades que sabemos que existen, y pese a los acuerdos con las operadoras, seguramente habrá algunas problemas en los pagos, que generarán retenciones de servicio inmediatas", adelantó.

En un marco de posibles retenciones y con telegramas de despido que ya tuvieron la respuesta del gremio con presentaciones en la Secretaría de Trabajo, el plenario primero recibirá el informe del secretario general, Jorge Avila, y luego se tomará la decisión en conjunto, que puede ser "la aceptación, el rechazo o el pedido de mejora de algunas de las cosas firmadas", enumeró Gómez.

Una de las posibilidades más fuertes es que, en virtud de la crítica situación económica, el plenario solicite que las adecuaciones a los convenios colectivos de trabajo se acepten solo para los nuevos puestos de empleos y contrataciones.

"Esto es lo que se resolvió en Neuquén para los no convencionales e inversiones nuevas, y es lo que se puede plantear porque en la adecuación firmada no queda claro si ya las nuevas condiciones se imponen para los puestos actuales", indicó Gómez.

Ante la consulta, el sindicalista consideró que el contenido de la adecuación no limita en la práctica el derecho del gremio a realizar medidas de fuerza, como surge de la letra. "Esto ya está en las leyes nacionales pero, no obstante, las retenciones o paros se resuelven por asambleas, así que eso no sería un obstáculo", apuntó.





EL GREMIO CAMIONERO RECHAZA EL ACUERDO

Las adecuaciones a los convenios colectivos de trabajo, que a modo de preacuerdo firmaron el martes Petroleros Privados y Petroleros Jerárquicos, merecieron un duro rechazo por parte del titular de Camioneros, Jorge Taboada.

"Nosotros no vamos a aceptar ninguna adenda. Vamos a resistir cualquier intento de modificación del Convenio Colectivo de Trabajo porque bajo la excusa de lograr mayor competitividad las operadoras quieren avanzar sobre los derechos de los trabajadores", afirmó.

En declaraciones periodísticas, el también diputado nacional consideró, incluso que los gremios petroleros no dieron pelea contra la flexibilización. "Se hizo una sola marcha en ruta 3 y 26, pero no hubo una sola medida de acción directa. Los resultados son desastrosos y esta firma le pone un broche de oro a este desastre", cuestionó.

Taboada adelantó que su gremio "va a resistir. No vamos a permitir ningún avance sobre nuestro convenio colectivo ni sobre las condiciones de trabajo ni los salarios. Ahora van a querer avanzar en las muchas cláusulas que tanto nos costó conseguir", concluyó.