Petroleros de Santa Cruz van a las urnas el 21 de septiembre

Caleta Olivia (agencia)

El llamado se hizo luego que en la masiva asamblea de afiliados celebrada el 7 de julio en Pico Truncado, se designaran a los miembros de la Junta Electoral, cuyos titulares son Vicente Angulo, Andrés Vera y Cristian Peña quienes desde ayer comenzaron a atender consultas en la sede Caleta Olivia.

A partir de la convocatoria (lunes de esta semana), hay un plazo de 10 días hábiles para presentar listas de candidatos y se estima que se presentarán al menos cuatro listas, incluyendo la que repostula en el cargo al actual secretario general Claudio Vidal.

Los comicios se desarrollarán de 8 a 18 y las urnas estarán ubicadas en las sedes sindicales de Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y Río Gallegos, previéndose también las volantes que serán desplazadas hacia los yacimientos.

Aún resta depurar padrones por lo cual no está definido la cantidad de petroleros que estarán habilitados para sufragar, pero se estima que su número oscilara en ocho mil.





DEMOCRACIA SINDICAL

"Será una fiesta democrática de los trabajadores", expresó Claudio Vidal inmediatamente después de anunciarse la fecha de las elecciones. Destacó además: "en estos tres años y medio de gestión hemos dado la cara y redoblamos la apuesta".

"Queremos una elección transparente, prolija y ordenada, en tanto nosotros estamos convencidos del trabajo que hicimos y de que proyectamos hacia el futuro", añadió.

Al respecto, el dirigente enumeró entre las conquistas el reciente incremento salarial logrado en paritarias sin necesidad de firmar a adenda que requerían las operadoras y las cámaras empresarias.

A ello sumó la incorporación de una obra social propia con cobertura total de medicamentos, construcción de nuevas sedes, gimnasios y terrenos para familias de afiliados entre otros logros.

No obstante dejó en claro: "si bien estamos conformes con nuestro trabajo, no se trata simplemente de elegir entre Vidal y los candidatos que representan a la Federación, sino de defender los logros que no se habían obtenido en 50 años".

En ese sentido, sostuvo: "no hay mejor campaña que la gestión", pero al mismo tiempo dejó en claro que la futura etapa gremial será difícil en lo que se refiere a la defensa de los puestos laborales y reivindicaciones sociales.

Por tal motivo vaticinó: "tendremos que seguir dando pelea porque las operadoras quieren atacar al sector de la producción para reducir salarios y puestos de trabajo".





INTROMISION DE COSTA

Vidal pidió públicamente a un dirigente político que no interceda en las elecciones de los trabajadores petroleros y si bien no lo nombró expresamente. Se refería al principal referente de la Coalición Cambiemos en Santa Cruz , Eduardo Costa, ya que existen claras evidencias que el mismo apoya a sectores opositores.

Concretamente, Vidal solicitó "a un diputado nacional radical que no se meta en nuestra interna". Y le recordó: "no se llega a la gobernación ni la senaduría perjudicando a nuestro sindicato. Por eso le pedimos que no joda porque hay una gran familia petrolera que apoya a esta gestión sindical".