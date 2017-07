Petroleros toman de manera pacífica la planta de Tecpetrol

En horas de la tarde hoy, luego de que trabajadores de la empresa Tecpetrol recibieron telegramas de despido, decidieron: "mantener una toma pacífica en la planta central de Tecpetrol. Mandamos a buscar un escribano para que conste que no se está haciendo daño a nada, vamos a seguir con la producción por 72 horas para que vean que queremos trabajar", informó a radio Del Mar el delegado Marcos Gallardo.

Gallardo agregó además que: "tenemos el apoyo total de la comisión directiva, esto se soluciona con estabilidad de trabajo por 36 meses y levantando todos los telegramas. Los telegramas los mandan pícaramente a última hora de hoy para que el personal de mañana no suba, oficialmente tenemos 200 telegramas, querían hacerlo en tres tandas".

Sobre la presencia policial en El Tordillo, el delegado de Tecpetrol detalló: "la policía está tranquila y nosotros también, esto va a ser pacífico por lo que no creo que haya ningún problema, nos dijeron que vienen 200 policías en camino, yo creo que nuestro gobernador Mario Das Neves va a estar al lado de los trabajadores, no venimos a romper nada".

El petrolero informó que se llevará adelante una denuncia contra la operadora: "Tecpetrol está fuera de la ley, nosotros no estamos fuera de la ley, vamos a hacer una denuncia a nivel nacional, por la falta que tuvo Tecpetrol. La empresa desde el 2005 no invirtió nada, absolutamente nada, a pesar de que ganó mucho dinero no invirtió nada".

Para finalizar el delegado Marcos Gallardo llevó tranquilidad a las familias de los petroleros que se encuentran en el yacimiento: "estamos tranquilos, pensamos que la policía va a actuar bien porque nosotros vamos a actuar bien, necesitamos el apoyo de nuestro gobernador, pero sé que es difícil decirle esto a la familia, pero que estén tranquilos que las cosas las estamos haciendo bien".